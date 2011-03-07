انتشار کلید آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی/ اعلام نتایج تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، کلید سئوالات در علوم پایه داروسازی، علوم پایه پزشکی، علوم پایه پزشکی Reform، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی در دو بخش الف و ب منتشر شده است.
فرم اعتراض به سئوالات آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://www.sanjeshp.ir قرار دارد و دانشجویان بر اساس منابع اعلام شده آزمون می توانند به عنوان منبع طرح اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.
اعتراضاتی که به هر شکل، خارج از فرم مربوطه سایت اعلام شده یا بعد از ساعت اداری روز دوشنبه 16 اسفند و به روش غیر از ارسال با اینترنت فرستاده شوند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.
موارد اعتراض گزاره هایی از جمله بیش از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جوابهای صحیح)، جواب صحیح ندارد، متن سئوال صحیح نیست، منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست را شامل می شود.
چهار آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی با حضور بیش از 6 هزار دانشجو در روز پنجشنبه 12 اسفندماه برگزار شد.
دکتر جبرائیل نسل سراجی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با مهر درباره زمان اعلام نتایج این آزمونها یادآور شد: نمرات دانشجویان پیش از تعطیلات نوروزی به دانشگاهها اعلام می شود و دانشجویان پس از اعلام نمرات به دانشگاهها و در صورت کسب حد نصاب های مربوطه می توانند به انتخاب واحدهای درسی خود اقدام کنند.
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