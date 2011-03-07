انتشار کلید آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی/ اعلام نتایج تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، کلید سئوالات در علوم پایه داروسازی، علوم پایه پزشکی، علوم پایه پزشکی Reform، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی در دو بخش الف و ب منتشر شده است.

فرم اعتراض به سئوالات آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://www.sanjeshp.ir قرار دارد و دانشجویان بر اساس منابع اعلام شده آزمون می توانند به عنوان منبع طرح اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.