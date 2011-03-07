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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

ضبط هزار و 600 واژه پیش از مرگ صدای پدر

ضبط هزار و 600 واژه پیش از مرگ صدای پدر

مردی بریتانیایی که به دلیل ابتلا به بیماری خاص به زودی و برای همیشه صدای خود را از دست خواهد داد، قصد دارد هزاران واژه را با صدای خود ضبط کند تا به این شکل بتواند به خواندن قصه شبانگاهی برای پسر خردسالش ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان سه سال پیش بیماری "لارنس برور" را بیماری موتور نورونی تشخیص دادند و اعلام کردند با شدت گرفتن این بیماری وی به تدریج صدا و قدرت تکلم خود را از دست خواهد داد.

اما این بیمار 43 ساله می خواهد پسرش را مطمئن کند که حتی پس از دست دادن صدایش می تواند با استفاده از یک تبدیل کننده صدا به لهجه و بیان خود با او صحبت کند.

وی که یک محقق آکادمیک است قصد دارد هزار و 600 واژه را با صدای خود ضبط کرده و با استفاده از یک نرم افزار رایانه ای این واژه ها را با یکدیگر ترکیب کرده و از آنها برای صحبت کردن استفاده کند. این نرم افزار می تواند هر واژه را به اصواتی مجزا تجزیه کرده و با ترکیب این اصوات با یکدیگر، امکان صحبت کردن را تحت کنترل بیمار به وجود آورد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، انگیزه اصلی برور برای انجام این کار فرزند 13 ماهی است تا وی بتواند در آینده با صدای خود برای فرزندش قصه بگوید. برور می گوید صدای انسان بخشی از هویت او است و زمانی که فرزندم بتواند صدای من را در زمانی که شاید دیگر نباشم، بشنود، می تواند بفهمد که من چگونه انسانی بوده ام.

کد مطلب 1268665

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