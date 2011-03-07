17 درصد محدوده شهری خلخال بافت فرسوده است

ذبیح الله عبدالهی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در یک برنامه‌ریزی مدون تلاش می‌کنیم این مناطق را احیا و بازسازی کنیم.

وی به مصوبه شورای برنامه‌‌ریزی استان در مورد بهسازی بافت فرسوده شهر خلخال اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از 98 هکتار از محدوده شهری خلخال به عنوان بافت فرسوده و تاریخی شناسایی و ثبت شده است.

فرماندار خلخال با بیان اینکه پیش از این 52 هکتار از مناطق شهری این شهرستان بافت فرسوده محسوب می شد، اضافه کرد: با بررسی و مطالعات انجام شده و مصوبه شورای برنامه‌‌ریزی استان به این رقم 42 هکتار افزوده شد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات نوسازی این مناطق ابراز داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، باید در سال آینده سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداریها 10 درصد بافت فرسوده شهرها را نوسازی کنند.

عبدالهی چهار ویژگی ناپایداری ساختمان، کوچه‌های تنگ، ساختمانهای قدیمی و شرایط ایجاد خدمات رسانی به صورت عمومی را از مشخصه های بافتهای فرسوده شهری عنوان کرد و از ارائه تسهیلات این طرح به صاحبان بافت فرسوده خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: بی شک با بهسازی بافت فرسوده شهری خلخال روان سازی و تسریع در خدمات رسانی در مواقع اضطراری، شاهد استحکام بخشی و مقاوم سازی این بناها نیز خواهیم بود.

گفتنی است پیش از این بر اساس مصوبه جدید شورای برنامه‌‌ریزی استان، بافت فرسوده شهری اردبیل نیز از 537 هکتار به 965 هکتار افزایش یافته بود.