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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۰

هفته بیست و پنجم بوندس لیگا/

ماینتس به رده چهارم جدول صعود کرد

ماینتس به رده چهارم جدول صعود کرد

تیم فوتبال ماینتس با برتری در زمین هامبورگ به رده چهارم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ماینتس یکشنبه شب در هفته  بیست و پنجم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 4 بر 2 در زمین هامبورگ به برتری رسید. "مارسل یانسن" و "مالدن پتریچ" در دقایق 18 و 59 گل های هامبورگ را به ثمر رساندند و برای ماینتس در این دیدار "آندره شورل" در دقایق 56 و 82، "گوخکو کاکار" در دقیقه 61 (گل به خودی) و "فلوریان هلر" در دقیقه 88 گل زدند.

فرایبورگ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک در زمین خود به وردربرمن باخت. "پاپیس سیسه" در دقیقه 49 از روی نقطه پنالتی برای فرایبورگ گل زد و گل های برمن را واگنر (12)، کلودیو پیزارو (76) و مارکو مارین (90) به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- دورتموند 61 امتیاز
2 - بایرلورکوزن 49 امتیاز
3- هانوفر 47 امتیاز
4- ماینتس 43 امتیاز
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16- اشتوتگارت 25 امتیاز
17- کایزرسلاترن 25 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز

کد مطلب 1268668

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