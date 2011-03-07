ماینتس به رده چهارم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ماینتس یکشنبه شب در هفته بیست و پنجم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 4 بر 2 در زمین هامبورگ به برتری رسید. "مارسل یانسن" و "مالدن پتریچ" در دقایق 18 و 59 گل های هامبورگ را به ثمر رساندند و برای ماینتس در این دیدار "آندره شورل" در دقایق 56 و 82، "گوخکو کاکار" در دقیقه 61 (گل به خودی) و "فلوریان هلر" در دقیقه 88 گل زدند.

فرایبورگ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک در زمین خود به وردربرمن باخت. "پاپیس سیسه" در دقیقه 49 از روی نقطه پنالتی برای فرایبورگ گل زد و گل های برمن را واگنر (12)، کلودیو پیزارو (76) و مارکو مارین (90) به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:

1- دورتموند 61 امتیاز

2 - بایرلورکوزن 49 امتیاز

3- هانوفر 47 امتیاز

4- ماینتس 43 امتیاز

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16- اشتوتگارت 25 امتیاز

17- کایزرسلاترن 25 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز