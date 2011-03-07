به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که گونه ای از عنکبوتها علاقه بسیاری به بوی بنزین دارند و بنابراین در مقابل لوله اگزوز خودروها تار می تنند.

به همین منظور کمیسیون امنیت جاده ای در آمریکا اعلام کرد تار عنکبوتهایی که در در مقابل لوله اگزوز خودروها تنیده می شوند می توانند به سیستم کنترل خروج گاز آسیب برسانند و سبب افزایش فشار باک بنزین شوند.

در این راستا شرکت خودروسازی مزدا موتور تصمیم گرفت 52 هزار خودروی خود را در آمریکا فراخواند. متهم اصلی در این فراخوان خودروها عنکبوت زرد کیسه ای است که در مقابل لوله اگزوز خودروهای مدل مزدا- 6 خانه می سازد و از بوی سوخت لذت می برد.

کارشناسان در این خصوص اظهار داشتند: "در شرایط بسیار نادر، این عنکبوت رایحه های مورد علاقه خود را در بوی بنزین تشخیص می دهد. این رایحه ها از اکسید هیدروژن تولید می شوند. به محض اینکه عنکبوت این بو را استشمام کرد به طرف آن می رود. در آمریکا این نوع عنکبوت نسبتا رایج است."

براساس گزارش تلگراف، مزدا 6 دو لوله اگزوز دارد که از باک بنزین خارج می شوند. داشتن دو لوله اگزوز بدین معنی است که بوی بنزینی که خارج می شود به اندازه کافی برای جلب توجه عنکبوت کافی است اما آنقدر قوی نیست که بتواند سبب مرگ آن شود.

کارشناسان مزدا خاطر نشان کردند این مشکل برای سایر مدلهای این خودرو وجود ندارد. در پی این فراخوان، فروشندگان مدل مزدا 6 باید یک فنر در مقابل این اگزوزها نصب کنند تا از ورود عنکبوت زرد کیسه ای به لوله اگزوز جلوگیری کند.