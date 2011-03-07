به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و چهارم لیگ برتر برابر تیم فولاد خوزستان با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافت که پاداش این پیروزی یکشنبه شب به بازیکنان این تیم پرداخت شد.
این پاداش توسط محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس و در هتل آزادی همدان پرداخت شد، این درحالی است که تیم پرسپولیس پس از آن پیروزی در نخستین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر الاتحاد عربستان با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16:15 دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه قدس همدان میهمان پاس همدان است.
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