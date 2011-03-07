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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۴

توانمندیهای صنعتی و معدنی در استان فارس به نمایش درآمد

همزمان با دومین جشنواره صنعت و معدن در استان فارس، بخشی از توانمندیهای صنعتی و معدنی استان در نمایشگاهی در شیراز به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در 65 غرفه در محوطه کتابخانه و اسناد ملی فارس دایر است. در نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی فارس نمونه هایی از تولیدات بخش صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی،کانی غیرفلزی، برق و الکترونیک و فلزی همچنین بخش معدن و خدمات فنی مهندسی در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه روز چهاردهم اسفند ماه افتتاح شد و قرار است مقامات عالی رتبه کشوری پس از شرکت در مراسم افتتاح همزمان 170 طرح صنعتی و معدنی استان فارس از آن بازدید کنند.

نمایشگاه توانمندیهای صنعتی و معدنی استان فارس تا بیستم اسفند ماه دایر خواهد بود.

کد مطلب 1268671

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