مشکل حدادی دغدغه ماهم هست/ حاضرم برای دوومیدانی جانم را بدهم

محمدرضا کاظمی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به هیچ عنوان بحث‌های مالی یا مشکلات خانوادگی منجر به رفتن مربی حدادی از ایران نشده است بلکه "کیم" مدتی است دچار مشکل قلبی شده است.

وی با بیان اینکه فدراسیون حتی به کیم پیشنهاد داده که با همسرش در ایران اقامت کند، افزود: من پزشک هستم و "کیم" هم پزشک متخصص اطفال است و هر دو به خوبی از شرایط جسمی یک بیمار مطلع هستیم. من از وی خواسته‌ام که در ایران بماند و حتی خودم شخصا هزینه درمانش را برعهده خواهم گرفت اما این مربی روس در کشور خود پرونده پزشکی دارد و ترجیح می دهد که برای درمان به روسیه برگردد. وی به ما قول داده که بعد از بهبود حتما به ایران برگردد.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم در این موقعیت هر مربی را برای احسان حدادی بیاوریم. حدادی قهرمان آسیا و ورزشکار کم نظیری در این رشته است، باید دنبال مربی باشیم که در سطح جهانی باشد. مطمئنا به همین سرعت نمی توانیم مربی را برای وی پیدا کنیم. نامه نگاری و رایزنی‌های ما با کمیته ملی المپیک برای یافتن یک مربی ایده‌آل انجام شده است و برای یافتن مربی جدید نیاز به زمان داریم.

وی تاکید کرد: حدادی عنوان کرده که مربی‌اش را پیدا کرده است. این قهرمان باز هم می تواند اگر گزینه‌ای را برای مربیگری دارد به ما معرفی کند. البته ما هم باید شرایط مربی معرفی شده را بررسی کنیم.

آشتیانی در پاسخ به این پرسش که "حدادی تا زمان استخدام مربی جدیدش چگونه تمرین می کند؟"، گفت: ما مربی تخصصی پرتاب دیسک نداریم اما در این شرایط می توانیم، دو یا سه مربی که به علم تمرین آگاهی دارند را برای نظارت بر تمرینات حدادی به کار بگیریم. ما همین کار را برای قهرمانان دیگر چون سجاد مرادی و کاوه موسوی نیز انجام داده‌ایم.

"قرارداد همکاری ماساژور حدادی به چه شکل خواهد بود؟"، وی در این خصوص گفت: ماساژور حدادی تجربه علم تمرین را دارد و در کشور خود مربیگری کرده است. در مدت غیبت "کیم" از این فرد خواسته‌ایم بر تمرین حدادی نظارت کند تا از مصدومیت وی در تمرینات جلوگیری شود. بحث صدمه ندیدن حدادی در این موقعیت برای ما حساسیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: مگر می شود برای حدادی مربی نیاوریم. من از رسانه‌ها می خواهم به جای اینکه مرتب به این ورزشکار زنگ بزنند و با گفتگوهای مختلف تمرکز و آرامش وی را برهم بزنند، به فکر دوومیدانی باشند. بهترین کار این است که در این مدت تا درست شدن برنامه تمرینات حدادی و یافتن یک مربی جدید سکوت کنیم و با پرداختن به این مسئله آرامش را از این ورزشکار نگیریم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: ما به غیر از حدادی ورزشکاران دیگری را هم داریم که به دنبال برنامه و مربی تمام آنها هستیم. من حاضرم "جانم" را به ورزشکاران بدهم. مطمئن باشید ما هم دغدغه اجرای برنامه ورزشکاران و پیگیری تمرینات آنها را داریم و مشکل ورزشکاری مانند حدادی دغدغه ما هم هست.