ماشین مولد باد در باغات هلو و شلیل استان قزوین نصب شد

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین ارزش این دستگاه را 250 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: این دستگاه می تواند بین پنج تا هفت هکتار از باغات را از خطر سرمازدگی و یخبندان بهاره حفاظت کند.

به گفته وی ماشینهای مولد باد شامل یک برج فولادی بلند و یک پروانه گردان بزرگ هستند که در نزدیکی رأس این برج قرار می گیرد و پروانه اغلب ماشینهای باد با یک زاویه کوچک نسبت به برج نصب میشود تا هوا را به طرف پایین بدمد که با چرخش پروانه، هوا از بالا به پائین کشیده می شود.

پیله فروش افزود: ماشین های باد، گرمایی تولید نکرده بلکه گرمای محسوسی که در هوا وجود دارد را به شکل مفیدتری توزیع کرده و هوای گرم بالای خود را با هوای سرد مجاور سطح زمین مخلوط و با حذف سردترین هوا که در مجاورت برگ و سطح گیاه قرار دارد با هوای گرمتر به حفاظت گیاه کمک می کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: این وسیله امروزه در مناطق زیادی از جهان برای حفاظت انواع گیاهان مانند انگور، درختان خزان دار و مرکبات استفاده می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دستگاه نصب شده تولید داخل بوده و برای اولین بار در سال 88 در باغات پسته استان کرمان استفاده شده و کارآیی آن مورد تأئید موسسه تحقیقات پسته کشور قرار گرفته است.

برگزاری دوره فنی، حرفه ای پرورش بوقلمون در شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز اظهار داشت: دوره فنی، حرفه ای پرورش بوقلمون با حضور 28 نفر از اعضاء و ارکان صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به مدت هشت روز در روستای شترک برگزار شد.

کوروش کشاورز افزود: در این دوره نحوه پرورش بوقلمون صنعتی و سنتی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.



وی هدف از برگزاری دوره های پودمانی را آشنائی کامل بهره برداران با نحوه پرورش بوقلمون و ایجاد اشتغال خانگی با هزینه کم و درآمدی قابل قبول بیان کرد.

کشاورز از گردهمایی داربستی کردن باغات انگور در این شهرستان هم خبر داد و تصریح کرد: گردهمائی آموزشی، ترویجی داربستی کردن باغات انگور با حضور کشاورزان این شهرستان در فضای آموزشی مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه برگزار شد.

به گفته این مسئول در این گرهمائی طرح داربستی کردن باغات انگور باهدف جلوگیری از آلودگی محصول و همچنین افزایش تولید و بهبود وضع مکانیزاسیون از قبیل مبارزه با آفات، بیماری ها، علفهای هرز، محلول پاشی و روتیواتور باغی برای بهره برداران تشریح شد.

وی اظهار داشت: در این روش محصول تولیدی دارای کیفیت، رنگ و بازار پسندی مناسب بوده و از خسارت سرمازدگی اوایل بهار و همچنین باران های آخر فصل بر روی محصول جلوگیری می کند.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این گردهمائی ها و دوره های آموزشی فرهنگ داربستی کردن باغات انگور در منطقه ترویج شود.

همایش بهداشت حرفه ای کشاورزی در شهرستان آبیک برگزار شد

همایش بهداشت حرفه ای کشاورزی روز گذشته با حضور 80 نفر از تسهیل گران و زنان روستایی در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک برگزار شد.

در این همایش کارشناسان در خصوص اهمیت بهداشت حرفه ای کشاورزی و حفظ و ارتقاء سطح سلامت کشاورزان بعنوان تولید کننده مواد غذایی و بالا بردن سطح ضریب ایمنی مواد غذایی با کاهش مصرف سموم و آفت کش ها مطالبی بیان کردند.

در این همایش خطرات فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی به عنوان خطرات خاص حرفه ای در کشاورزی عنوان شد.