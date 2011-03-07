لاریجانی درگذشت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکترعلی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی ء"

ارتحال حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی که از علمای مبارز و برجسته حوزه شریف علمیه اصفهان بودند موجب تاسف و تاثیر گردید. آن عالم ربانی از مجتهدین و فقهای عالیقدر و از مدرسین ممتاز بودند که در سراسر عمر شریف خود به نشر و ترویج علوم اسلامی و دینی اهتمام ورزیدند و از مبارزان برجسته در دوره پیش از انقلاب و همچنین همواره در امور خیریه پیشتاز و پیشقدم بودند.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم، حوزه شریف علمیه اصفهان، بیت معظم آن عالم ربانی و مردم متدین اصفهان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.