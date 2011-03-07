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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

طی پیامی/

لاریجانی درگذشت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی را تسلیت گفت

به دنبال درگذشت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی پیام تسلیتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکترعلی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی ء"

ارتحال حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی که از علمای مبارز و برجسته حوزه شریف علمیه اصفهان بودند موجب تاسف و تاثیر گردید. آن عالم ربانی از مجتهدین و فقهای عالیقدر و از مدرسین ممتاز بودند که در سراسر عمر شریف خود به نشر و ترویج علوم اسلامی و دینی اهتمام ورزیدند و از مبارزان برجسته در دوره پیش از انقلاب و همچنین همواره در امور خیریه پیشتاز و پیشقدم بودند.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم، حوزه شریف علمیه اصفهان، بیت معظم آن عالم ربانی و مردم متدین اصفهان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.

کد مطلب 1268675

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