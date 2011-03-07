شجاعی فرد در گفتگو با مهر عنوان کرد: درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد با من صحبتی نشده است

محمدحسن شجاعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا برای حضور در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد با وی مذاکره ای صورت گرفته یا خیر گفت: هیچ مذاکره ای نکرده اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: اصلا هیچ مبنایی ندارد که بگوییم افرادی که خرداد ماه 89 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شده اند دوباره در تصمیم گیری جدید این شورا برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب می شوند چرا که سیستم تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد کاملا تغییر کرده است.

به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی خرداد ماه 89 سیدشهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، محمدحسن شجاعی‌فرد رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران را به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 26 بهمن ماه این شورا که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود پایان داد و بر اساس این اصلاحات تصمیم گرفت ترکیب دیگری حتی متفاوت از آنچه در خرداد ماه تصمیم گرفته بود، برای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شود.

با وجود تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد اما این شورا هیچ گاه مطرح نکرد که مسئولیتی که از سوی این شورا بر عهده نسرین سلطانخوه، شهاب الدین صدر، فرهاد رهبر، فرهاد دانشجو و محمدحسن شجاعی فرد گذاشته شده، منتفی شده است.

فرهاد دانشجو به عنوان یکی از افرادی که در خرداد 89 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده بود اواخر بهمن ماه در گفتگو با مهر با انتقاد از اینکه چرا وی و سلطانخوه، صدر، فرهاد رهبر و شجاعی فرد به جلسات هیئت امنای دانشگاه آزاد دعوت نمی شوند، خود و همکارانش که برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شده بودند را کماکان عضو هیئت امنا دانست.

فرهاد دانشجو در پاسخ به اینکه آیا عضویت وی و سلطانخوه، صدر، فرهاد رهبر و شجاعی فرد در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به حالت تعلیق درآمده است به مهر گفت: "عنوان تعلیق را نمی‌توانیم برای احکام این 5 نفر بکار ببریم. تا زمانی که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ نشود نمی‌توان گفت که تکلیف این 5 عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت در هیئت ‌امنای دانشگاه آزاد منصوب شده‌اند چه می‌شود."

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از پایان اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد به ساز و کار جدید مدنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: فرصتی برای هیئت موسس دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده تا افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.



همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

به گزارش مهر، آخرین فرصت در نظر گرفته شده برای هیئت موسس دانشگاه آزاد جهت اینکه افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنای این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند در هفته جاری به پایان می رسد. همچنین فرصت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تعیین 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در هفته جاری به اتمام می رسد چراکه خبرها حاکیست برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم هستند هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد را در هفته جاری نهایی کنند.

گمانه هایی مبنی بر اینکه این 3 عضو هیئت علمی ممکن است از میان افرادی که در خرداد ماه 89 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند انتخاب شوند اما این گمانه برای نسرین سلطانخواه معاون رئیس جمهور، شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران مردود است چرا که شرط مهم برای این 3 عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد این است آنها دارای سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نباشند.

در این میان فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر علوم که همزمان با قرار گرفتن برادرش در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سمت ریاست دانشگاه تربیت مدرس انصراف داد و اکنون هیچ سمت حاکمیتی و دولتی ندارد و صرفا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است، شانس عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد را دارد.