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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۷

22 مرکز عرضه مرغ زنده در گرگان تعطیل شد

22 مرکز عرضه مرغ زنده در گرگان تعطیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دامپزشکی گرگان از تعطیلی و پلمپ 22 مرکز عرضه مرغ زنده در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ایراجی صبح دوشنبه در نشست این اداره افزود: این اقدام در راستای اجرای مصوبات جلسه اداره کل دامپزشکی استان، مبنی بر جلوگیری از عرضه مرغ زنده بعلت شیوع بیماریهای تنفسی طیور صورت گرفت.

وی اظهار داشت: پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک در اثر کشتارغیر بهداشتی از دیگر اهداف این طرح بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، اکیپهای نظارت بر فرآورده های خام دامی شبکه دامپزشکی گرگان طی گشت های مستمر اقدام به شناسایی مراکز فعال در زمینه مرغ زنده کردند.
 
ایرجی بیان داشت: با پیگیری های مداوم افراد واسطه و همچنین مرغداران متخلفی که تولیدات خود را خارج از چرخه نظارتی دامپزشکی وارد شبکه غیرمجاز می کردند شناسایی و نسبت به تعطیلی و پلمپ 22 مرکز و توقیف تعداد زیادی مرغ زنده در سطح شهر و روستا اقدام شده است.
 
رئیس شبکه دامپزشکی گرگان در ادامه گفت:  در پی این اقدام اکثر زنده فروشان فروش مرغ زنده را به داخل خانه ها برده اند و برای مقابله با این کار باید نیروی انتظامی دامپزشکی را یاری کند.
کد مطلب 1268681

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