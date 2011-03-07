درون اجسام جامد را ببینید/ تصاویر دوربین محقق ایرانی دانشگاه میسوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی متشکل از دانشگاه علم و فناوری میسوری به سرپرستی رضا ذوقی استاد ممتاز این دانشگاه موفق شدند این دوربین را که در طیف میکروامواج عمل می کند ابداع کنند.

این دوربین که می تواند کاربردهای متعددی در عرضه های پزشکی، هوافضا و امنیت فرودگاهها داشته باشد از سیگنالهای میکروامواج برای تجزیه بافتهای انسان، مواد و ساختارها در زمان واقعی و بدون نیاز به بهره گیری از شیوه های تجاوزی و نفوذ فیزیکی به اجسام استفاده می کند.

برای مثال این دوربین می تواند سنجش ایمنی پلهای بتون آرمه کاربرد داشته باشد و یا برای شناسایی گونه جدیدی از بیماریهای پوست در انسان مورد استفاده قرار گیرد.

فناوری به کار رفته در دوربین ابداعی رضا ذوقی شباهت بسیاری به فناوری دارد که در سیستمهای "اسکنر بدن" (body scanner) فرودگاهها استفاده می شود.

ذوقی در این خصوص اظهار داشت: "در آینده ای نه چندان دور، این فناوری می تواند برای فعالیتهای مختلف استفاده شود و مثلا در رفع معایب حاضر در مواد عایق گرمایی، در سازه های بتونی و یا در ماموریتهای فضایی به کار رود."

این دستگاه قادر است با سرعت 30 تصویر در ثانیه طبقات مختلف عمق اجسامی را که در مقابلش قرار گرفته است نشان دهد.

یک رایانه قابل حمل سیگنالهای این دوربین را دریافت کرده و همزمان تصویر آنها را نشان می دهد. کل این سیستم از یک باتری شبیه به باتری نوت بوکها استفاده می کند و می تواند در هر بار شارژ چندین ساعت کار کند.

این سیستم از یک شبکه آنتن متشکل از 576 منفذ رزونانسی تشکیل شده است که در بسامد 24 گیگاهرتز عمل می کنند.

این منفذهای رزونانسی به سرعت روشن می شوند و یک "میدان فاز" بالای 6 در 6 اینچ دریچه دیافراگم را ایجاد می کنند.

پس از باز و بسته شدن دریچه دیافراگم 6 در 6 اینچی با سرعت 30 تصویر در ثانیه، یک نرم افزار ویژه همزمان تصاویر را بر روی رایانه پردازش کرده و در زمان واقعی تصاویر را نشان می دهد.

این دانشمند ایرانی افزود: "در تفاوت با پرتوهای ایکس، میکروامواج یونیزه کننده نیستند و تنها ممکن است سبب برخی اثرات گرمایی شوند. حساسیت بالای این دوربین اجازه می دهد که با یک توان انرژی بسیار پایین کار کند."

ایده ساخت این دوربین در سال 1998 هنگامی که برای تعطیلات به فرانسه رفته بود به ذهن این دانشمند ایرانی رسید.

در سال 2007 تیم تحقیقاتی رضا ذوقی اولین نمونه آزمایشی این دوربین را ساخت و در مدت سه سال گذشته تحقیقاتی را برای بهبود میزان اثربخشی این دوربین کرد.

در آینده، تیم رضا ذوقی قصد دارد این دستگاه را به گونه ای اصلاح کنند که شباهت بیشتری به یک دوربین ویدیویی واقعی پیدا کند و برای پردازش سیگنالهای میکروامواج به دستگاههای خارجی از جمله یک رایانه قابل حمل نیاز نداشته باشد.

به گزارش مهر، رضا ذوقی متولد تهران، مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته مهندسی الکترونیک (سیستمهای رادار و میکروامواج) از دانشگاه کانزاس دریافت کرد. از 1981 تا 1987 در لابراتوار سیستمهای رادار دانشگاه کانزانس کار کرد، سپس به دانشگاه ایالتی کلورادو رفت و به عنوان دانشیار دپارتمان مهندسی الکترونیک این دانشگاه مشغول به کار شد و لابراتوار آزمایش میکروامواج کاربردی غیرمخرب را در این دانشگاه تاسیس کرد.

تاکنون بیش از 115 مقاله علمی از این دانشمند ایرانی در مجلات معتبر منتشر شده است. وی که در حال حاضر استاد ممتاز دانشگاه علم و فناوری میسوری است به عنوان یک عضو کمیته مشورتی پیشرفتهای بین المللی انجمن آمریکایی آزمایش میکروامواج غیرمخرب نیز فعالیت می کند.

نحوه عملکرد دوربین

تصویر سمت راست جسمی را که در مقابل دوربین گرفته شده و تصویر سمت چپ درون آن را نشان می دهد

نمای کلی دوربین

در این تصویر دست در مقابل 576 منفذ رزونانسی دوربین قرار گرفته است

رضا ذوقی در بین همکاران خود

این دانشمند ایرانی به فعالیت یکی از محققان تیم نظارت دارد