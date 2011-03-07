وضعیت کسری بودجه دانشگاهها/ بیش از 30 درصد بودجه پرداخت نشد

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با آخرین وضعیت پرداخت کسری بودجه دانشگاه ها توسط دولت، تاکید کرد: دانشگاه ها تا بعد از عید فرصت دارند کسری بودجه سال 89 را اعلام کنند ضمن اینکه هنوز تا پایان سال و اعلام آخرین وضعیت پرداخت بودجه سال جاری فرصت هست.

وی افزود: اگر از حالا میزان کسری بودجه محاسبه شود رقم بالایی به دست می آید، چون حداکثر تخصیصی که دولت به دانشگاه ها داده است بیش از 70 درصد بودجه مصوب نیست.

وی گفت: بنابراین، در خوش بینانه ترین حالت ممکن می توان امیدوار بود طبق آخرین قولی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها داده، 50 تا 60 درصد وعده تخصیص کامل بودجه تا پایان سال عملی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با این حال اظهار داشت: اما معمولاً این اتفاقات نمی افتد، مگر اینکه دولت در حرکتی از برداشت های صندوق ذخیره یا هدفمندی یارانه ها مبلغی در اختیار داشته باشد که این امر تا اوایل سال آینده طول می کشد. به گفته حیدری، در صورتیکه وزارت علوم قول خود را عملی کند امری مطلوب به شمار می آید. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خزانه کشور خالی است، تاکید کرد: باید باور داشت دولت نه تنها پایان سال منابعی ندارد بلکه مطالبات فراوانی به دیگر دستگاه ها دارد که می بایست پرداخت کند.

وی در ارتباط با بودجه های تخصیص نیافته دانشگاه ها اظهار داشت: بودجه های عمرانی برخی دانشگاه های کشور هنوز تخصیص صد در صد نیافته است و باید دید در نهایت دولت تا پایان سال یا بعد از عید چه میزان از این مطالبات را پرداخت می کند.