به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه جالب توجه سعی شده است متعارف ترین و رایج ترین نژاد انسانی تعیین شود که در نهایت مشخص شد رایج ترین و معمول ترین انسان فردی چینی است که به زبان "ماندارین" صحبت می کند، زیرا در حال حاضر 19 درصد بشریت را چینی ها تشکیل داده و 13 درصد از انسانهای جهان به زبان ماندارین سخن می گویند.

معمول ترین و رایج ترین چهره انسان در جهان امروز

این فرد همچنین مردی مسیحی و راست دست است زیرا تعداد مردها بر روی زمین بیشتر از تعداد زنها است و 33 درصد از انسانهای روی زمین مسیحی هستند.

نشنال جئوگرافیک برای نمایش دادن چهره این مرد چینی از ترکیب 190 هزار تصویر مردان 28 ساله چینی استفاده کرده و چهره ای ترکیبی را از معمول ترین چهره جهان خلق کرده است از سویی دیگر هنرمندی از آکادمی علوم چین با استفاده از 7 هزار پیکره انسانی چهره ای متفاوت از معمول ترین صورت جهان خلق کرده که در آن هر یک پیکره نمایانگر یک میلیون انسان بر روی سیاره زمین است.

این تصویر از 7 هزار پیکره دیجیتالی انسان نما تشکیل شده است که هر یک از پیکره ها نمایانگر یک میلیون نفر از انسانها است، در واقع در این تصویر کل جمعیت جهان دیده می شود

ویژگی های این مرد چینی بر اساس اطلاعات جمعیت شناسی تعیین شده است، برای مثال سن میانگین انسانهای جهان 28 سال است، تعداد مردها از جمعیت زنها سبقت گرفته است و گسترده ترین نژاد جهان در حال حاضر به چینی ها که 1.1 میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل داده اند، تعلق دارد، که گفته شده است این وضعیت تا 20 سال آینده تغییر خواهد کرد.

با بزرگنمایی بر روی تصویر جزئیات بیشتری از آن دیده می شود

ویژگی های فردی که مالک معمول ترین چهره جهان است:

- او راست دست است، زیرا بیشتر مردم جهان راست دست هستند.

- درآمد سالانه وی بر اساس میانگین درآمد جهان، کمتر از 12 هزار دلار است.

- او حساب بانکی ندارد اما کاربر تلفن همراه است.

پیکره ها در این تصویر واضح تر دیده می شوند

انتظار می رود تا سال 2030 جمعیت هندی ها از چینی ها پیشی گرفته و به یک میلیارد و 53 میلیون نفر برسد در حالی که در آن زمان چینی ها یک میلیارد و 46 میلیون نفر جمعیت خواهند داشت، از این رو باید منتظر بود تا بتوان معمول ترین صورت جهان در سال 2030 را نیز به چشم دید، زیرا وی فردی هندو خواهد بود.

بخش چپ صورت معمولی ترین انسان جهان از میلیونها نفر انسان تشکیل شده است

بر اساس این مطالعه 33 درصد از انسانهای جهان مسیحی هستند، 21 درصد از آنها مسلمان بوده و 13 درصد از آنها هندو هستند. 40 درصد از آنها در مشاغل خدماتی، 38 درصد در کشاورزی و 22 درصد در صنایع مشغول به کارند. 51 درصد از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند و 82 درصد از آنها با سواد هستند.

بزرگنمایی بر روی چشم چپ

19 درصد از انسانها چینی، 17 درصد هندی و 4 درصد آمریکایی هستند. 13 درصد از انسانها به زبان ماندارین، پنج درصد اسپانیایی و پنج درصد انگلیسی صحبت می کنند.

چشم چپ معمول ترین چهره جهان از 40 میلیون انسان تشکیل شده است