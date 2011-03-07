فیاض خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سلام فیاض" دیروز در سخنانی گفت : پس از بررسی عوامل تاثیر گذار بر جدایی فتح و حماس در سال 2007، اکنون طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که در برگیرنده هر دو طیف باشد در پیش گرفته ام.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان در ادامه افزود: صرف نظر از اختلافات موجود میان حماس و فتح، اکنون هر دو طرف به دیدگاه های مشترکی درباره مقابله با ناآرامی رسیده اند.

این سخنان در حالی بیان می شود که حماس چند روز قبل از طرح جامع خود برای برقراری صلح در سرزمین های فلسطینی خبر داده بود.