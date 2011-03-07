  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

فیاض خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین شد

فیاض خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین شد

پس از اقدام حماس برای آشتی ملی، نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز از تصمیم خود برای تشکیل دولت وحدت ملی که در بردارنده جنبش حماس و فتح باشد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سلام فیاض" دیروز در سخنانی گفت : پس از بررسی عوامل تاثیر گذار بر جدایی فتح و حماس در سال 2007، اکنون طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که در برگیرنده هر دو طیف باشد در پیش گرفته ام.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان در ادامه افزود: صرف نظر از اختلافات موجود میان حماس و فتح، اکنون هر دو طرف به دیدگاه های مشترکی درباره مقابله با ناآرامی رسیده اند.

این سخنان در حالی بیان می شود که حماس چند روز قبل از طرح جامع خود برای برقراری صلح در سرزمین های فلسطینی خبر داده بود.

کد مطلب 1268688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها