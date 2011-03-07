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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

جامی در گفتگو با مهر:

"شبح" را در عراق با بازیگران خارجی می‌سازم

"شبح" را در عراق با بازیگران خارجی می‌سازم

فیلم سینمایی "شبح" به کارگردانی حسین قاسمی جامی پس از دریافت پروانه ساخت در عراق و با بازیگران خارجی فیلمبرداری می‌شود.

حسین قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "شبح" تمام شده و با تهیه‌کننده درباره تولید این پروژه گفتگو کرده‌ام، "شبح" پروژه دشواری است، تهیه‌کننده برای تولید این پروژه نیاز به حمایت مالی و معنوی نهادهای مختلف دارد. فیلمبرداری در عراق ساده نیست اما امیدوارم بلاخره شرایط تولید این فیلم مهیا شود.

وی ادامه داد: بازیگران اصلی این فیلم نوجوانان عراقی هستند که باید در این کشور انتخاب شوند، برای نقش‌ سربازان آمریکایی و انگلیسی هم از بازیگران خارجی استفاده می‌کنیم، امیدوارم بتوانیم قبل از پایان سال با تهیه‌کننده به توافق برسیم و پس از آن برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنیم و فیلمبرداری را سال 90 در بهار شروع کنیم.

کارگردان "چشم شیشه‌ای" افزود: بحران عراق را نمی‌توان به سادگی از یاد برد، فضای اجتماعی عراق تاثیر بزرگی بر کودکان و نوجوانان داشته در "شبح" بخشی از این ظلم و اجحاف را به تصویر می‌کشم، ملت ما و عراق به هم نزدیک هستند و بر ما واجب است این رنج‌ها را نشان بدهیم.

حسین قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی "زمزمه بودا"، "خروس بی‌محل"، "چشم شیشه‌ای" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1268691

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