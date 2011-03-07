به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مجید حبیبیان شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: این همایش سومین همایش با موضوع مالیاتهای اسلامی است که از سوی دانشگاه مفید قم در روز ۱۷ اسفندماه برگزارخواهد شد.



وی ابراز داشت: همایش اول در تیرماه ۸۷ با موضوع مبانی فقهی و اقتصادی مالیاتهای اسلامی و همایش دوم با موضوع جایگاه مالیاتهای اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن‌ها در آبان ماه ۸۸ در همین دانشگاه برگزار شده بود.



نهادهای همکار در برگزاری همایش



حبیبیان با بیان اینکه این همایش در دو نوبت صبح و عصر برگزارخواهد شد خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه شاهد ارتقاء سطح کیفی و کمی مقالات رسیده به همایش سوم هستیم ادامه داد: استمرار همایشهای ملی سالانه با کمیت و کیفیت بهتر، برگزاری نشستهای ماهانه مشترک بین اندیشمندان حوزه و دانشگاه و کار‌شناسان مالیاتی کشور، تلاش برای تبدیل همایش‌های ملی به بین المللی سالانه و تلاش برای تشکیل دبیرخانه دائمی همایش از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار این همایش قرار دارد.



محورهای همایش



حبیبیان ابرازداشت: سومین همایش درمحورهای سه گانه جایگاه کمکهای خیریه در محاسبه مالیات، ارتباط مالیات‌های جدید با مالیاتهای اسلامی و نقش مالیات در رشد و توسعه اقتصادی فراخوان داده شد و هدف اصلی آن کمک به تدوین قانون جدید مالیاتی و بازنگری در قانون فعلی است.



مدیرمرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید اضافه کرد: دغدغه اصلی مسئولان اجرایی مالیاتی کشور این است که از دریافت مالیات مضاعف از مردم جلوگیری و تدابیری اندیشیده شود تا به پرداخت کنندگان خمس و زکات در مالیات تخفیف داده شود.



دریافت ۴۲ مقاله از سوی دبیرخانه همایش



دبیر این همایش با بیان اینکه در مجموع ۴۲ چکیده مقاله و ۳۶ مقاله به این همایش ارسال شد ادامه داد: از حدود ۲۰ مقاله همایش تجلیل خواهد شد و۶ مقاله بر‌تر نیز در مراسم اختتامیه این همایش مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



حبیبیان با بیان اینکه این همایش در دو نوبت برگزار خواهد شد ابرازداشت: سخنرانی حجج اسلام خادم علیزاده، معاون پژوهشی دانشگاه مفید قم و غلامرضا مصباحی مقدم همچنین سیدکاظم صدر و علی عسکری، رئیس سازمان مالیاتی کشور از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه این همایش است.



وی ادامه داد: برگزاری دو نشست علمی و تخصصی و میزگرد کمکهای خیریه در محاسبات مالیات از دیگر برنامه‌های این همایش است.



وی در خاتمه گفت: مراسم افتتاحیه این همایش نیز با حضور عباس عرب مازارو علی عسکری از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور برگزار می‌شود.