1.5 میلیون اصله نهال در گلستان توزیع شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، با بیان اینکه امسال سال جنگل از سوی سازمان ملل نام نهاده شده است افزود: در توسعه و ترویج نهال و نهالکاری باید کار بیشتری انجام دهیم.

وی تصریح کرد: جنگلکاری های ما عمدتا در سالهای گذشته از نوع سوزنی برگ بوده و به خاطر حدود 73 هزار هکتار جنگلکاری در سطح استان، استان برتر از لحاظ جنگلکاری در کشور شناخته شده ایم و بالاترین سطح را بعد از انقلاب داشته ایم.

وی افزوود: عمدتا در شهرهای کلاله و مینودشت نوع جنگل کاری سوزنی برگ بوده است و درختان سوزنی برگ که در عرصه کشت می کنیم به عنوان پیشگام است که شرایط عرصه و قدرتش برای نهالهای بومی بالاتر برود.

وی ادامه داد: الان بعد از 10سال نهالهای بومی که در عرصه های سوزنی برگ کاشته شده دارد خودش را نشان می دهد و اکنون در حال کم کردن نهالهای سوزنی برگ هستیم و به سمت نهالهای بومی که عمدتا هم پهن برگ هستند می رویم.

وی اظهار داشت: در استان گونه های سوزنی برگ بومی، مانند سرونوش، زربین یا ارس داریم و این گونه ها هم بصورت ذخیره گاهی است و هم تکثیر می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان گفت: امسال دو هزار هکتار توسعه جنگل در سطح استان در قالب های اراضی زراعی به عنوان زراعت چوب و اراضی ملی انجام شد.

گلستان 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.