بحران در دولت ژاپن/ نشست گروه 8 در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ماینیچی شیمبون" امروز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: در پی استعفای وزیر خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای، "نائوتو کان" نخست وزیر که با کاهش حمایت مردمی برخوردار بود هم اکنون در لبه پرتگاه قرار گرفته است.

به نوشته این روزنامه ژاپنی، دولت کان هم اکنون با بزرگترین بحران از زمان روی کار آمدن بر مسند قدرت در ژوئن سال گذشته تاکنون مواجه است و سوالهایی در این باره که آیا دولت کان سقوط خواهد یا نه، مطرح می شود.

بر اساس این گزارش در پی افزایش فشار احزاب مخالف علیه وزیر امور خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای به مبلغ 250 هزار ین (سه هزار دلار) "سیجی مائه هارا" تصمیم به استعفا گرفت.

ماینیچی شیمبون در ادامه می نویسد: بر اساس قانون دولت ژاپن، سیساتمداران اجازه دریافت هدیه از تبعه های خارجی را ندارند واین رسوایی بیشترین لطمه را به مائه هارا زد که برای عقاید میهن پرستانه خود معروف بود.

البته در این میان نخست وزیر ژاپن که از متزلزل شدن جایگاه خود در پی استعفای وزیر خارجه مطلع است، امروز دوشنبه در صحن مجلس گفت: برای ترغیب مائه هارا برای باقی ماندن در سمت خود تلاش کردم اما وی درصدد کناره گیری از قدرت بود.

از سوی دیگر مائه هارا درحالی از استعفای خود خبر داد که مذاکرات وزرای خارجه گروه 8 هفته آینده در پاریس برگزار می شود. همچنین ژاپن به همراه چین و کره جنوبی میزبان مذاکرات وزرای خارجه گروه 8 در ماه جاری بود اما در پی استعفای مائه هارا مشخص نیست که این مذاکرات به چه صورت برگزار می شود.

یادآور می شود کان 23 شهریور ماه در جریان رای ‌گیری درون حزبی در رقابت با "ایشیرو اوزاوا" یکی از سیاستمداران هم حزبی خود پیروز شد. کان در رای‌ گیری حزب دموکراتیک ( حزب حاکم ) از مجموع یک هزار و 222 رای موفق شد 721 رای را از آن خود کند و با حفظ رهبری حزب حاکم در سمت نخست ‌وزیری ژاپن ابقا شود.