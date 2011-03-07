صیانت از منابع طبیعی تنها با مشارکت مردمی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح دوشنبه در همایش منابع طبیعی استان افزود: منابع طبیعی انفال و ثروت عمومی است بنابراین باید نسبت به ترویج فرهنگ حفاظت و آموزشهای لازم در جهت صیانت از این ثروت ملی و استفاده صحیح از آن تلاش کرد.

نوذری اظهار داشت: منابع طبیعی و محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد را به استانی خاص در میان استانهای کشور تبدیل کرده و ارزش سرمایه گذاری در این خصوص از منابع نفتی بیشتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: 90درصد مساحت استان منابع طبیعی، 53 درصد جنگل، شکوه و زیبایی منطقه دنا با وسعت 60 در 100کیلومتر، تنوع گیاهان مختلف صنعتی و دارویی و درختان جنگلی به عنوان مولد هوای پاک و 11میلیارد متر مکعب آب این استان را در زمره مناطق مهم منطقه ای و بین المللی قرار داده است.

نوذری بیان کرد: اگر توانمندهای منابع طبیعی و محیط زیست استان به خوبی مطرح شود و از حیات وحش، چشمه ها، روخانه ها، آبشارها، تالابها، جنگلها و هوای پاک استان مراقبت کنیم می توانیم این ویژگیها را در سازمانهای بین المللی به عنوان یکی از مناطق نمونه جهانی به ثبت برسانیم.

نوذری تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن این توانمندیها در صنعت اکوتوریسم و گردشگری شاخص است و می تواند در این رابطه متکی به درآمد خود باشد.

استاندار با بیان اینکه در برنامه پنج ساله پنجم، سیاست دولت بر درآمد عمومی بدون احتساب نفت است و اصل 44 قانون اساسی به مسئله مشارکت مردمی تاکید دارد، افزود: امروز بزرگترین ثروت ما در این استان آب و منابع طبیعی است و باید برای تولید درآمد آنها را به شکل درست بکار گیریم.

نوذری یادآور شد: قانون جامع و کامل در خصوص حفاظت، توسعه و بهره وری از منابع طبیعی داریم که اگر آن را به پروسه عمل بگذاریم به شاخصهای دلخواه می رسیم.

استاندار تاکید کرد: باید تلاش کنیم جلوی عوامل تخریب و فرسایش منابع ملی که همان عوامل فیزیکی، فنی و انسانی است را بگیریم.

نوذری بیان داشت: برای حفاظت از مراتع و جنگلها، باید جلوی تجاوز به حریمها، تحریب رودخانه ها، تبدیل جنگل به اراضی، چرای بی رویه دام، استفاده نادرست از گیاهان صنعتی و دارویی، کوچ نابهنگام و قطع درختان برای سوخت گرفته شود.