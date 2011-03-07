نقش تشکلهای صنفی در راستای حل مشکلات کارگران حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان، اظهار داشت: نقش تشکل های صنفی در راستای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات کارگران بسیار مهم و حیاتی است.

وی عنوان کرد: تشکیل های صنفی و غیردولتی کارگری در استان کردستان طی چهار سال گذشته اقدامات بسیار خوبی را با همکاری دستگاه های دولتی و متولی این بخش در راستای رفع مشکلات جامعه کارگری اجرایی کرده و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان به عنوان فراگیرترین تشکل کارگری در کردستان، نقشی بی بدیل در ایجاد جوی آرام و مبتنی بر تفاهم در محیط های کسب و کار استان را دارد و شایسته است که با تلاش و جدیت بیشتری در این حوزه فعالیت کند.

اسدی با اشاره به جایگاه قانونی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، خواستار ایفای نقش موثر و محوری کانون در حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری استان شد و افزود: اداره کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در این حوزه آمادگی لازم برای همکاری و تعامل مناسب با کانون را دارد.

در ادامه این نشست، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان نیز با پاسداشت مجموعه تلاش ها و اقدامات اداره کل کار و امور اجتماعی استان در راستای حفظ و صیانت از اشتغال موجود در کردستان، خواستار تداوم حمایت های قانونی از جامعه کارگری استان شد.

سید شاکر ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که با پشتوانه فکری و معنوی اعضای کانون، این تشکل بتواند در راستای تحقق اهداف قانونی خود به نحو موثرتری گام بردارد .