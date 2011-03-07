  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

از ابتدای امسال/

33 هزار تن شیر خام از خراسان شمالی صادر شد

33 هزار تن شیر خام از خراسان شمالی صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: امسال 33 هزار تن شیر خام به سایر استانها صادر شده است.

مجید روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با اشاره به اینکه امسال روزانه 250 تن شیر در استان تولید شده است اظهار داشت: 50 درصد از این مقدار به استانهای دیگر صادر شده است.

وی تصریح کرد: تمامی خوردروهای حمل شیر خام باید تا پایان شهریور ماه امسال به مخازن استیل مجهز شدند که تاکنون 142 خودرو به این مخازن مجهز شده است و کمتر از 10 درصد دیگر نیز باید مجهز شوند.
 
وی افزود: 53 هزار و 680 لاشه دامی در کشتارگاههای استان مورد بازدید قرار گرفته است که از این مقدار 190 لاشه معدوم شده و مقدار گوشت استحصالی 1950 تن بوده است.
 
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی تعداد طیور کشتار شده در کشتارگاههای استان را دو میلیون و 740 هزار قطعه اعلام کرد و گفت: از این مقدار 13 هزار و 469 قطعه معدوم شده و مقدار گوشت استحصالی چهار هزارو 833 تن بوده است.
 
کد مطلب 1268699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها