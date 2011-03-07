به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید حسن امامی در صبحگاه روز یکشنبه در اصفهان به ملکوت اعلی پیوست.

این عالم ربانی در سن 76 سالگی به پاسخ حق لبیک گفت.

مراسم تشییع این روحانی بلند مرتبه دقایقی پیش از درب مسجد حاج محمد جعفر در خیابان عبدالرزاق اصفهان آغاز شد و خیل عظیمی از مشتاقان و مردم ولایت مدار اصفهانی در این مراسم حضور دارند.

وی در امامزاده ابوالعباس خوراسگان در جوار برادر بزرگوارشان آیت الله سید احمد امامی آرمیدند.

آیت‌الله سید حسن امامی در سال 1313 هجری شمسی در محله درب امام اصفهان متولد شد، وی از سادات امامی هستند که نسبشان به امامزاده ابوالحسن زینالعابدین، مدفون در درب امام میرسد همچنین نسب وی به علی بن جعفر فرزند امام صادق (ع) باز می‌گردد.

به دلیل از دست دادن این بزرگوار و داغدار شدن علما و روحانیان به دلیل از دست دادن گوهری از عرفان و ادب پیام‌های تسلیتی به این مناسب از طرف مراجع و عظام ارائه شده است:

حوزه علمیه اصفهان امروز تعطیل است

پس از درگذشت حضرت آیت‌الله حسن امامی، آیت‌الله حسین مظاهری با صدور پیامی، فقدان این عالم بزرگ را تسلیت گفت و اعلام کرد که تمامی کلاسهای درس حوزه علمیه اصفهان دوشنبه تعطیل است.

با کمال‌تأسف‌ارتحال‌عالم‌بزرگوار و فقیه‌متّقی‌حضرت‌آیة الله آقای‌حاج‌آقا حسن‌امامی‌(قدس‌سره‌الشریف) را به‌حضرت‌بقیة الله الاعظم (ارواحنا‌فداه) و حوزه‌های‌علمیه‌، خاندان‌محترم‌و شاگردان‌ایشان، تسلیت‌عرض می‌نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده است: بر حسب‌نظر ریاست‌معظم‌حوزه علمّیه اصفهان،‌حضرت‌آیة‌الله العظمی‌مظاهری (مدّظلّه‌العالی) فردا دوشنبه‌16 اسفند ماه سال 1389 حوزه علمیّه اصفهان‌برای‌تجلیل‌ از مقام‌شامخ‌آن‌عالم‌جلیل‌القدر تعطیل‌است.

سه روز عزای عمومی در شهر اصفهان اعلام شد

علیرضا ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت‌الله سید حسن امامی، فقدان این عالم جلیل‌القدر را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت استاندار اصفهان آمده است: این عالم جلیل‌القدر در خدمت به خلق و حسن خلقش زبان زد خاص و عام بوده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: با نهایت تاسف و تاثر خبر درگذشت عالم ربانی و فقیه صمدانی مرحوم حضرت آیت‌الله حاج سید حسن امامی را دریافت کردم.

این عالم وارسته که عمر گرانقدر خود را در راه علم و عمل سپری کرد، اسوه تقوی و اخلاق عملی بود که خدمت به خلق و حسن خلقش زبان زد خاص و عام بوده و تربیت شاگردان بسیار در مکتب امام صادق (ع) و دفاع از حریم ولایت و نقش موثر در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در کارنامه ایشان می‌درخشید.

در ادامه این پیام تسلیت آمده است: این رخداد جانگذار را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، علما، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و مردم شهید پرور و ولایت‌مدار اصفهان تسلیت عرض می‌کنم.

برای آن مرحوم، پدر و برادر بزرگوارشان که جملگی از علمای ربانی بودند علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه الهی مسئله می‌دارم و به همین مناسبت به مدت سه روز در شهر اصفهان و یک روز در استان عزای عمومی اعلام می‌شود.

آیت‌الله امامى عمرى را در دفاع از کیان مکتب اهل ‌بیت (ع) صرف کرد

در پیام حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به‌مناسبت این واقعه‌ی جان‌گداز آمده است:

آن فقید سعید عمرى را در تربیت طلاب و فضلا و دفاع از کیان مکتب اهل ‌بیت علیهم‌السلام با افتخار صرف کرد و با نامه‌ی اعمالى مملو از حسنات به جوار رحمت ایزدى پیوست.

اینجانب این ضایعه‌ بزرگ را به تمام مردم باایمان و متدین اصفهان و حوزه‌ی علمیه و بیت محترم ایشان تسلیت عرض مى‌کنم و از خداوند مى‌خواهم که آثار برجسته و خدمات ایشان همچنان باقى و برقرار بماند و خداوند متعال روح مقدس او را با ارواح محمد و آل محمد علیهم‌السلام محشور گرداند و به بازماندگان محترم آن فقید سعید صبر و اجر فراوان عطا فرماید.