خاطرات اللهیار صالح به زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، صالح آرانی معروف به اللهیار صالح در سال 1275 در آران و بیدگل به دنیا آمد و در سال 1360 درگذشت.

او که از فعالان سیاسی مشهور ایران در دهه 30 بود و در دولت‌های مختلف از کابینه احمد قوام گرفته تا علی سهیلی و ساعد مراغه‌ای و ابراهیم حکیمی و سر آخر در کابینه دکتر محمد مصدق به عنوان وزیر در پست‌های مختلف فعالیت داشت.

اللهیار صالح بعدها فعالیت سیاسی خود را در جبهه ملی دوم ادامه داد و نقشی موثر در ملی کردن صنعت نفت ایران ایفا کرد و در دوره مبارزات دکتر مصدق همپای او برای این هدف ملی تلاش کرد اما پس از کودتای 28 مرداد و با وجود درخواست زاهدی به ادامه کار در دولت، از سمت خود استعفا کرد.

کتاب 800 صفحه‌ای "خاطرات اللهیار صالح" دربرگیرنده جریانات مربوط به ملی شدن صنعت نفت است و ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر ایران به ویژه سال‌های قبل و بعد از کودتای 28 مرداد را شامل می‌شود.

این کتاب که به تازگی مجوز نشرش را از وزارت ارشاد دریافت کرده، در حال حاضر مراحل تولید و چاپ را در انتشارات سخن می‌گذراند و تا پایان سال منتشر می‌شود.