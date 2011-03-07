۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۳

آماده‌باش نیروهای مرکز اورژانس تهران در نوروز 90

مرکز اورژانس تهران برنامه‌های امدادی در تعطیلات سال 90 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس تهران از روز پنجشنبه 26 اسفند ماه تا یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 به صورت شبانه‌روزی در شهر تهران و مبادی ورودی کلان شهر در آماده‌باش برای ارائه سرویس‌های امدادی به مسافران است.

طبق اعلام مرکز اورژانس تهران مکانهای استقرار در اطراف شهر تهران به شرح زیر است:

محور تهران دماوند:

1- تقاطع اتوبان شهیدبابایی و دماوند

2- جاجرود

3- خرمدشت

4- بومهن

محور رودبار قصران:

لشکرک

محور تهران قم:

1- عوارضی تهران ساوه

2- عوارضی تهران قم

3- کمپ دریاچه

4- اتوبان تهران -قم کیلومتر24

5- اتوبان تهران -قم کیلومتر 30

6- اتوبان تهران قم کیلومتر 42

محور تهران مشهد:

1- سه راه سیمان

2- خاورشهر

3- شریف آباد

محور تهران کرج :

1- وردآورد

2- گرمدره

3- پاستور

4- عوارضی تهران کرج

در طرح امداد نوروزی مرکز اورژانس تهران یک فروند بالگرد امدادهوایی و پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس، 19 دستگاه آمبولانس و سه دستگاه مینی‌بوس فرماندهی که مجهز به تجهیزات است به همراه 88 پرسنل مجرب و کارآزموده تا پایان روز یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 در خدمت هوطنان است.

