به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس تهران از روز پنجشنبه 26 اسفند ماه تا یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 به صورت شبانه‌روزی در شهر تهران و مبادی ورودی کلان شهر در آماده‌باش برای ارائه سرویس‌های امدادی به مسافران است.

طبق اعلام مرکز اورژانس تهران مکانهای استقرار در اطراف شهر تهران به شرح زیر است:



محور تهران دماوند:

1- تقاطع اتوبان شهیدبابایی و دماوند

2- جاجرود

3- خرمدشت

4- بومهن



محور رودبار قصران:

لشکرک



محور تهران قم:

1- عوارضی تهران ساوه

2- عوارضی تهران قم

3- کمپ دریاچه

4- اتوبان تهران -قم کیلومتر24

5- اتوبان تهران -قم کیلومتر 30

6- اتوبان تهران قم کیلومتر 42

محور تهران مشهد:

1- سه راه سیمان

2- خاورشهر

3- شریف آباد



محور تهران کرج :

1- وردآورد

2- گرمدره

3- پاستور

4- عوارضی تهران کرج

در طرح امداد نوروزی مرکز اورژانس تهران یک فروند بالگرد امدادهوایی و پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس، 19 دستگاه آمبولانس و سه دستگاه مینی‌بوس فرماندهی که مجهز به تجهیزات است به همراه 88 پرسنل مجرب و کارآزموده تا پایان روز یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 در خدمت هوطنان است.