به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس تهران از روز پنجشنبه 26 اسفند ماه تا یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 به صورت شبانهروزی در شهر تهران و مبادی ورودی کلان شهر در آمادهباش برای ارائه سرویسهای امدادی به مسافران است.
طبق اعلام مرکز اورژانس تهران مکانهای استقرار در اطراف شهر تهران به شرح زیر است:
محور تهران دماوند:
1- تقاطع اتوبان شهیدبابایی و دماوند
2- جاجرود
3- خرمدشت
4- بومهن
محور رودبار قصران:
لشکرک
محور تهران قم:
1- عوارضی تهران ساوه
2- عوارضی تهران قم
3- کمپ دریاچه
4- اتوبان تهران -قم کیلومتر24
5- اتوبان تهران -قم کیلومتر 30
6- اتوبان تهران قم کیلومتر 42
محور تهران مشهد:
1- سه راه سیمان
2- خاورشهر
3- شریف آباد
محور تهران کرج :
1- وردآورد
2- گرمدره
3- پاستور
4- عوارضی تهران کرج
در طرح امداد نوروزی مرکز اورژانس تهران یک فروند بالگرد امدادهوایی و پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس، 19 دستگاه آمبولانس و سه دستگاه مینیبوس فرماندهی که مجهز به تجهیزات است به همراه 88 پرسنل مجرب و کارآزموده تا پایان روز یکشنبه 14 فروردین ماه سال90 در خدمت هوطنان است.
