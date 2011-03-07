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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

در لیگ ستارگان قطر/

حریف سپاهان تحقیر شد/ پیروزی پرگل همگروه ذوب آهن

حریف سپاهان تحقیر شد/ پیروزی پرگل همگروه ذوب آهن

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر با پیروزی تیم الریان و شکست الغرافه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر یکشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم الغرافه در خانه الخور با 3 گل تن به شکست داد و الریان نیز با نتیجه 4 بریک از سد السیلیه گذشت.

الغرافه قطر همگروه سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یکشنبه شب در خانه الخور به میدان رفت و با نتیجه 3 بر صفر تن به شکست داد. الغرافه که با 31 امتیاز رتبه سوم جدول را در اختیار دارد در این بازی خارج از خانه توسط ابراهیم محمد (5 و 43) و جمعه علی (68) دروازه‌اش باز شد. الغرافه در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الهلال عربستان و الجزیره امارات همگروه است.

در دیگر دیدار برگزارشده شب گذشته تیم الریان در ورزشگاه احمد بن علی به دیدار السیلیه رفت و با نتیجه 4 بریک به برتری رسید. همگروه ذوب آهن در گروه D لیگ قهرمانان آسیا با این پیروزی 29 امتیازی شد اما همچنان در رده پنجم جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:
1- لخویا 38 امتیاز
2- العربی 33 امتیاز
3- الغرافه 31 امتیاز - حریف سپاهان
4- قطر 29 امتیاز                             
5- الریان 29 امتیاز - حریف ذوب آهن
6- السد 26 امتیاز - حریف استقلال
-------------------------------------------
11- الخور 11 امتیاز
12- الاهلی 6 امتیاز

کد مطلب 1268709

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