به گزارش خبرنگار مهر، نشر افکار به تازگی از مجموعه ای‌ که با عنوان "قصه نو" منتشر می‌کند ، "خویش‌خانه" را به عنوان سومین کتاب از این مجموعه به چاپ رسانده است.

قرارگاه متروکه، خویش‌خانه، ناشنیده‌هایی در خواب، خیره به ماه پنجره پنجره‌ای، از ورای کنگره‌ها، حکم، نقش جنازه نبیه، لکه‌های اتش، آخرین روزهای ناصح، کلوت، گم‌شده عمو و ... برخی از داستان‌های این مجموعه هستند.

این مجموعه داستان شامل پانزده داستان کوتاه است که در حد فاصل سال‌های 83 تا 87 نوشته شده‌اند و حال نخستین کتاب نویسنده را رقم زده‌اند.

در بخشی از داستان "خویش‌خانه" می‌خوانیم: چند روز بعد استعفای پورداوود پذیرفته شد و سال بعدش تپه گراز برای همیشه از لیست پژوهش‌های دانشگاه حذف شد. هفته بعد توی کریدور دانشکده روی یکی از نیمچه طاق هایش چند عکس از سفر دو سال پیش حجت گذاشته بودند. انعکاس نور شمع به عکس ها حالتی رویایی داده بود. توی همه عکس ها حجت لبخند زده بود و در دوردست تپه گراز نقش بسته بود.

این کتاب 120 صفحه‌ای در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3هزار و 500 تومان منتشر شده است و طراح روی جلد آن جواد آتشباری است.