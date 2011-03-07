آزادی ملل عربی پلی برای آزادی سرزمین عربی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای با عنوان "صفحات جدیدی که نوشته می شود" به موضوع انقلاب های ملل عربی که این روزها شاهد آن هستیم پرداخت.

دراین مقاله آمده است: شمار بسیاری از ساکنان منطقه عربی این روزها می گویند بعد از سال 2011 جهان به طور کلی از قبلش متفاوت خواهد بود و قطعا هم شاهد تحولات و تغیرات مثبتی در بیشتر این کشورها خواهیم بود.

الخلیج ادامه می دهد: این بیداری مردمی امروز سطرها و صفحات اول تاریخ جدید عربی را به خود اختصاص می دهد و از نبض مردمی می نویسد که دهه هایی از زمان نمی تپید تا حدی که به ملت عربی به خاطر بی حرکتی شان و به این علت که در زیر ظلم و ستم بودند تسلیت گفته می شد.

صبر ملت عربی سرانجام امروز تمام شد و این نسل جدید در نتیجه عوامل زیادی از فساد گرفته تا بیکاری و حکمرانی دولتی صرفا امنیتی و پلیسی نفس های خود را در سینه هایش حبس کرد و این به گونه ای بود که در کمترین توصیف از جهان عرب آنان را به گله ای از گوسفندان مثال می زدند که با ابزار مختلف به هرسمتی هدایت می شود.

این روزنامه عرب زبان ادامه می دهد: آنچه که امروز در تونس و مصر و به ویژه در لیبی می گذرد شبیه به معجزه است.

این روزها مردم لیبی در زیر آتشی هستند که رژیمشان وعده داده بود درحقیقت لیبی امروز نمونه ای متفاوت است بلکه با همه معیارهایی که براعراب اطلاق می شد متفاوت است ازجمله اینکه مردم عرب را مردمی خمود و خواب وصف می نمودند که برای هیچ اقدامی فعالیت نمی کنند مگر برای خوردن و خوابیدن.

از اینجا است که باید یک نهاد عربی به وجود آید تا سخن ملت های عربی را به گوش جهانیان برساند و از مسائل عربی دفاع نماید و همچنین ماند دژی محکم در برابر هرگونه اشغالگری، سیطره و ظلمی قرار بگیرد.

الخلیج تاکید می کند: آزادی ذات و شخصیت عربی قطعا باید به آزادی سرزمین های عربی هم برسد و دراین زمینه فلسطین هم باید ازسهمی به غیر از اهمال کاری و بستن قراردادهایی برای مذاکرات سازش و امتیاز دهی که فقط به منفعت یهودیان و صهیونیست ها تمام می شود برخودار شود.