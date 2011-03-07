عماد حسینی نماینده قروه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونمایی نقشه جامع علمی کشور در 17 اسفند گفت: با توجه به شرایط کشور نیازمند راهکاری اساسی در حوزه علم برای شناخت نیازها و حرکت براساس آن هستیم.

وی گفت: برنامه ریزی براساس یافته‌های علمی یکی از اساسی‌ترین هدف‌هایی است که باید در نقشه علمی کشور پیاده شود.

حسینی تصریح کرد: هم اکنون به لحاظ علمی و فکری در کشور راه خوبی را طی می‌کنیم اما متاسفانه از آنجا که برنامه ریزی دقیقی برای طی مسیر نشده است ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. بنابراین نقشه جامع علمی کشور می‌تواند نقشه راهی برای ما باشد.

نماینده قروه تاکید کرد:‌ بی برنامه عمل کردن همیشه ما را با مشکل مواجه می‌کند فرقی نمی‌کند بی‌برنامگی در کدام حوزه باشد، در هر بستری که بدون برنامه و فله‌ای عمل کنیم مسلماً شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود.

وی گفت: اجرای چنین نقشه‌ای که چند سال برای بررسی و تنظیم آن زمان برده است بستگی به همت دستگاه‌های اجرایی و مکانیزمی دارد که برای آن طراحی می‌شود.

حسینی یادآور شد:‌ اگر مکانیزم اجرای این طرح مانند قوانینی باشد که ما در مجلس مصوب می‌کنیم مسلماً مورد رضایت نخواهد بود اما اگر تدابیر خاصی برای اجرای آن لحاظ شود مطمئناً مجلس هم از آن دفاع خواهد کرد.