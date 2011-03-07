همایش علمی تخصصی "علوم انسانی؛ تحول و پیشرفت" برگزار می شود

دبیر علمی این همایش با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همایش علمی تخصصی علوم انسانی، تحول و پیشرفت در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص بومی سازی علوم انسانی با هدف توجه مضاعف به اهمیت و جایگاه علوم انسانی به دلیل جهت دهندگی و فکرساز بودن آن با دو محور نقش علوم انسانی در بومی سازی الگوی توسعه و پیشرفت و شیوه ها و راهکارهای تولید و تحول در علوم انسانی مبتنی بر معارف و باورهای اسلامی از سوی سازمان بسیج اساتید استان تهران و البرز و با همکاری چند نهاد دانشگاهی در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

دکتر قربانعلی سبک تکین ریزی افزود: این همایش با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و صاحب نظران حوزه علوم انسانی روز دوشنبه 23 اسفندماه از ساعت 9 صبح تا 16 در دو بخش سخنرانی و ارائه مقالات علمی در نوبت صبح و برگزاری پانلهای علمی تخصصی در نوبت بعدازظهر در سالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج اساتید استان تهران و البرز در ادامه گفت: در برگزاری این همایش، سازمان بسیج علمی پژوهش و فناوری سپاه سیدالشهدا استان تهران و البرز، کانون بسیج اساتید دانشگاههای تربیت معلم و آزاد اسلامی واحد کرج و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت معلم یاریگر سازمان بسیج اساتید استان تهران و البرز است.