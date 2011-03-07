به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمود محمود‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: تعداد ثبت نام کنندگان مسکن مهر از اوایل دی تا آخر بهمن سال جاری بالغ بر 20 هزار نفر در سطح استان اصفهان بوده است.

وی تصریح کرد: تمام افراد ثبت‌نامی این طرح در اصفهان و در شهرهای بالای 25 هزار نفر که از طریق سایت مسکن و شهرسازی یا اداره تعاون مرحله ثبت‌نام را انجام داده‌اند باید با در دست داشتن کد رهگیری به ادارت پست استان مراجعه و پرونده خود را تکمیل کنند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه از فردا تا مدت یک هفته در شهر اصفهان شش مرکز پستی و مراکز ادارت منتخب پست برای متقاضیان خدمت‌رسانی می‌کند، گفت: در شهرستانها نیز پستهای مرکزی هر شهرستان آماده سرویس‌دهی به متقاضیان مسکن مهر است.

وی خطاب به افرادی که تاکنون فرصت ثبت نام برای مسکن مهر نداشته‌اند، ادامه داد: افراد واجد شرایط که تاکنون برای طرح مسکن مهر در استان فرصت ثبت‌نامی نداشته‌اند، می‌توانند از فردا تا مدت یک هفته از طریق ادارت پست ثبت‌نام جدید خود را انجام دهند و وارد سامانه طرح شوند.

محمودزاده اضافه کرد: تمام ثبت‌نام شدگان طرح مسکن مهر در اصفهان و شهرهای بالای 25 هزار نفر از فردا تا مدت یک هفته باید با دست داشتن کد رهگیری و مدارک لازم به منظور تکمیل پرونده‌های خود به ادارت پست مراجعه کنند.