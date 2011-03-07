عملیاتی شدن نقشه جامع علمی نیازمند توجه مسئولین کشور

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تاکیدات مقام معظم رهبری در تهیه نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از نیازهای اساسی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به طور غیرمستقیم در تهیه این نقشه فعالیت کرده و نظراتی را ارایه داده که البته با اجرای این طرح ما همچنان نیازمند تجدید نظر در ابعاد مختلف آن هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد: همه نیازهای علمی کشور در تهیه این نقشه دیده شده باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور وجود چنین طرحی بسیار ضروری به نظر می‌رسد، گفت: متخصصان و کارشناسان بسیاری بر روی این طرح کار کردند اما مطمئناً نمی‌توان گفت این طرح خالی از ایراد است. بهتر است در زمان اجرای آن ایرادات شناسایی و اصلاح شود زیرا این نقشه هنوز اجرایی نشده و کمتر در معرض دید کارشناسان قرار داشته است.

طاهرخانی گفت: هرچند مسئولان مربوطه برای تهیه چنین نقشه‌ای دیر عمل کردند اما در صورتی که همین طرح تهیه شده به خوبی در کشور پیاده شود می‌تواند ما را به اهداف مد نظر در سند چشم انداز 20 ساله برساند و شاهد جهش علمی در کشور باشیم.

نماینده تاکستان در مجلس گفت: ما ظرفیت‌های علمی بسیار بالایی در کشور داریم که متاسفانه این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار نگرفته و عملیاتی کردن این طرح همت همه مسئولان را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه بیشتر ظرفیت‌های علمی کشور خارج از مرزها به کار گرفته می‌شوند، گفت: طبیعی است که هرجا این مجموعه علمی فعال باشد موجب رشد و توسعه و رونق اقتصادی و علمی همان منطقه جغرافیایی خواهد شد پس چه بهتر که با یک کار دقیق و کارشناسی تلاش شود از ظرفیت‌های علمی در کشور خودمان استفاده کنیم.