تقدس طبیعت در اسلام/ تفریح و نشاط بخشی از زندگی است

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه شادی و در اسلام گفت: در اسلام شادی و غم در کنار هم قرار گرفته اند و طبیعی است که انسان نمی تواند از این دو خالی باشد و مسائلی که در دنیا برای بشر به وجود می آید هم شادی و هم غم و غصه را همراه دارد.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: در اسلام بر این مسئله تأکید شده که نباید انسان وقتی شاد شد خود را گم کند و با گرفتاری در نعمتهای دنیوی ، جایگاه اصلی خود را فراموش کند. شادی ها نیز به مانند غمها در دنیا گذرا هستند. هرچند انسان شاد و یا غمگین می شود اما باید به آن نگاه موقتی داشته باشد. شادی دنیوی نباید انسان را به حدی برساند که همه چیز را فراموش کند و اختیار خود را از دست بدهد.

وی در مورد جایگاه تفریح نیز در اسلام، گفت: طبیعی است که تفریح هم بخشی از زندگی انسان را به خود اختصاص می دهد، اما این تفریحات باید به گونه ای باشند که انسان از حدود الهی خارج نشود و حالت مسافر بودن در دنیا را فراموش نکند ضمن اینکه تفریح، به عنوان کاری که موجب تجدید قوای روحی و جسمی انسان برای زندگی و کار می شود امر مناسبی است.

سردبیر فصلنامه "ذهن" افزود: هر چیزی در اسلام با تعدادی از ارزشها ارتباط پیدا می کند یعنی اگر آن چیزیهایی که انسان را شاد می کنند، ارزشهای واقعی نباشند طبیعی است که ارزش ندارند و انسان با چیزهایی که ارزش دارد شاد شود.

دکتر قائمی نیا تأکید کرد: شادی و غم انسان در پرتو ارزشهای والا دیده می شود هر امری که انسان را به ارزشهای برتر و به انجام وظایفش نزدیکتر کند بطور قطع برای انسان شادی به همراه دارد اما هر چیزی که انسان را از مسئولیت اصلی دور کند، بایدا نسان را غمگین کند. لذا شادی و غم در پرتو ارزشهای والای الهی قرار می گیرند.

وی افزود: روایت از امیرالمؤمنین(ع) داریم که می فرماید: روزی که در آن گناهی نشود عید است. انسان طبیعی است که باید مسئولیت اصلی خود را در دنیا فراموش نکند و همه غم و شادیهایش را در پرتو آن ببیند.

این پژوهشگر، بیشتر شادیها در غرب را شادیهای کاذب نامید و گفت: وقتی انسان به شادی واقعی دست پیدا می کند که آن شادیهادر مسیر تعالی وی قرار گیرند. مثلا این شادی نیست که انسان دست به تخریب طبیعت بزند چون طبیعت برای خود در اسلام تقدسی دارد و هر موجودی تجلی و نشانه ای از خداوند است اما کسانی که شادیهای کاذب دارند یا طبیعت را تخریب می کنند و یا دیگران را آزار می دهند.

حجت الاسلام قائمی نیا در پایان تأکید کرد: مقوله شادی در اسلام متأثر از دیگر مفاهیم و باورهای اسلامی است و شادی مورد پسند است که همگان در آن سهیم باشند و اذیت و آزاری به دیگران نرساند و یا منابع بشری را نابود نکند.