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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

نامزدهای جایگزینی "لوییس فن گال" معرفی شدند

نامزدهای جایگزینی "لوییس فن گال" معرفی شدند

در حالی که مسئولان بایرن مونیخ اعلام کرده اند یک روز دیگر زمان نیاز دارند تا درخصوص آینده "لوییس فن گال" تصمیم خود را اعلام کنند اکنون سوال اینجاست که گزینه جایگزینی این مربی هلندی کیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، باخت خانگی سه بر یک بایرن مونیخ مقابل هانوفر، مسئولان تیم مونیخی را برآن داشته تا هرچه سریع تر در خصوص وضعیت تیم خود تصمیم گیری کنند.

"کارل هاینز رومنیگه"، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، وضعیت باشگاه را فاجعه بار خواند و گفت یک شب دیگر نیاز دارد تا در خصوص آینده باشگاه تصمیم گیری کند.

"اولی هوینس"، مدیر باشگاه بایرن مونیخ، در تمرین روز یکشنبه تیم گفت: نیاز است تا کاری صورت دهیم و با حرف زدن کار درست نمی شود.

بر پایه گزارش ساکرنت، مسئله اصلی در حال حاضر اینجاست که چه کسی هدایت بایرن مونیخ را بر عهده بگیرد که البته سوال دشواری هم هست.

هرمان گرلاند، دستیار فن گال و مهمت شول، بازیکن پیشین این تیم، گزینه های هدایت بایرن تا پایان فصل هستند. اما از میان "رالف رانگنیک"، "مارتین یول" و "ماتیاس سامر"، به احتمال فراوان یکی مربی فصل آتی اف سی هالیوود خواهد بود.

کد مطلب 1268719

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