به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی با اعلام این خبر افزود: در پی استقبال از نخستین جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور و همچنین حضور چهره های شاخص کیفیت کشور در این رویداد بزرگ، شورای سیاستگذاری جشنواره پیشنهاد معرفی این چهره های ماندگار را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه برگزیدگان نخستین دوره جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور 19 اسفندماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما معرفی خواهند شد افزود: در بین برگزیدگان چهره های شاخص و پیشکسوت در عرصه کیفیت کشور حضور دارند.

ریاحی با بیان اینکه مطالعات برپایی این جشنواره از حدود پنج سال قبل در دستور کار قرار گرفته است، افزود: طی این مدت بالغ بر 45 نفر از اساتید کارشناسان برجسته کیفیت کشور در فرآیند شکل گیری این رویداد بزرگ نقش داشته اند و به منظور شناسایی چهره های شاخص کیفیت کشور با تکیه بر روش های علمی و پژوهشی روز دنیا فعالیت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این جشنواره فراهم ساختن زمینه مشارکت تمام دست اندرکاران امر بهبود کیفیت کشور، تعیین معیارهای کاربردی مبتنی بر تلفیق دستاوردهای علمی و تجربی نامزدها و برقراری روش ها و مکانیزم های ارزیابی 360درجه در سطوح و مراحل چندگانه و معرفی چهره های ماندگار کیفیت برای ایجاد انگیزه در بین نسل جوان کشور است.

ریاحی تصریح کرد: تلاشگران کیفیت کشور بر پایه میزان تاثیر علمی کاربردی، میزان تاثیر در رشد توسعه، میزان اثرگذاری بر سازمانها و میزان اثرگذاری بر موازین حرفه ای سنجیده شده اند و در عین حال میزان اثرگذاری آنها بر جامعه حرفه ای، جامعه ملی و جامعه بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دبیر جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور با بیان اینکه مشابه چنین رویدادی به صورت سالانه در کشورهایی مانند ژاپن و سنگاپور نیز برگزار می شود، گفت: از بین شرکت کنندگان این جشنواره 45 نفر به مرحله نهایی راه یافته اند و در این رویداد بزرگ از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.

ریاحی با اشاره به اینکه برگزیدگان نهایی چندین مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته اند، افزود: پس از ارزیابی نهایی شرکت کنندگان این جشنواره، سه نفر حائز دریافت نشان زرین کیفیت، پنج نفر نشان سیمین، هفت نفر نشان برنزین شناخته شدند.

وی اظهار داشت: از بین برگزیدگان نهایی 14نفر نیز موفق به دریافت تندیس جشنواره خواهند شد و 17 نفر شایسته تقدیر شناخته شده و به آنان لوح تقدیر اعطا خواهد شد.