افراد ناشناس رزرو هتل استیل آذین در آبادان را کنسل کردند

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: از یک ماه پیش بصورت مکتوب با مسئولان هتل پارسیان آبادان برای رزرو اتاق مکاتبه کردیم و حتی از آنها شماره حساب برای واریز مبلغ رزرو اتاقهای مدنظرمان را خواستیم که بانکی خصوصی را به ما معرفی کردند.
وی اضافه کرد: ما طی روزهای اخیر در حال انجام امور اداری برای واریز مبلغ مورد نظر بودیم که ناگهان به ما اعلام شد فردی با هتل تماس گرفته و اتاقهای رزرو شده را کنسل کرده است! مگر میشود وقتی برای رزرو اتاقها بصورت مکتوب درخواستمان را ارائه کردیم، با یک تماس که معلوم نیست از سوی چه کسی گرفته شده، اتاقهای ما را کنسل کنند؟!
سرپرست تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: این روش اخلاقی نیست و میتوانم بگویم تنها در آبادان چنین مشکلاتی رخ میدهد. در شرایطی که ما پنجشنبه راهی آبادان میشویم و هتلها در روزهای پایانی سال شلوغ است، چگونه میتوانیم برای استراحت بازیکنان جای مناسبی را پیدا کنیم؟!
وی با بیان اینکه برایم جای سئوال دارد که چرا پیش از دیدار مهم ما با نفت چنین اتفاقی رخ داده است، افزود: 2 سال پیش هم در نامهای رسمی یکی از هتلهای آبادان را رزرو کردیم اما وقتی به آنجا رسیدیم به ما اعلام شد اتاقها کنسل شده و به سختی بازیکنان در این هتل مستقر شدند.
درودگر در پایان در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردم، علی پروین به عنوان رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین در این خصوص تصمیم میگیرد و در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده است.
دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و استیل آذین در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور عصر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
نظر شما