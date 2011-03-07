به گزارش خبرنگار مهر، پخش‌کننده فیلم سینمایی"پیتزا مخلوط" موسسه راه عرفان است. پخش‌کننده در حال رایزنی با افراد مختلف برای ساخت آنونس فیلم است که آرش معیریان گزینه اصلی محسوب می‌شود.

تهیه‌کننده این فیلم سینمایی حسین حبیبی است و احتمالا قرار است تابستان 90 به اکران سینماهای کشور درآید. "پیتزا مخلوط" مضمونی کمدی دارد و فیلمنامه آن را برزو نیک‌نژاد نوشته است.

فرهاد بشارتی و لیلا اوتادی در نمایی از "پیتزا مخلوط"



داستان این فیلم درباره دو جوان شهرستانی است که از هفت سال پیش برای کسب ‌درآمد به تهران آمده‌اند و در یک پیتزا فروشی مشغول کار هستند. علی صادقی، مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، مهران غفوریان، محسن قاضی‌مرادی، فرها‌د بشارتی، یوسف صیادی، الیزابت امینی، مینا جعفرزاده و الناز حبیبی بازیگران فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" هستند.

حسین قاسمی ‌جامی پیش از این فیلم‌های سینمایی "چشم شیشه‌ای"، "پریا"، "تا مرز دیدار"، "زمزمه بودا" و ... را کارگردانی کرده است.