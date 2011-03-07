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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

سجادی حسینی "بوفالو" را می‌سازد

سجادی حسینی "بوفالو" را می‌سازد

کاوه سجادی حسینی با پایان نگارش فیلمنامه، فیلم سینمایی "بوفالو" را بهار سال 90 کلید می‌زند.

سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: همراه تایماز افسری روی فیلمنامه "بوفالو" کار می‌کنیم، فیلمنامه فضایی اجتماعی دارد و نسخه اولیه آن آخر امسال تمام می‌شود، با چند تهیه‌کننده صحبت کرده‌ام و امیدوارم بتوانیم تا اردیبهشت‌ماه برای فیلم پروانه نمایش بگیریم.

وی درباره مراحل ساخت فیلم تلویزیونی "باد بهشت" گفت: موسیقی این فیلم را سعید اردیانی می‌سازد و با پایان مراحل فنی آن را به سیمافیلم ارائه می‌دهیم تا در نوبت پخش قرار بگیرد.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "باد بهشت"، "آتش زیر خاکستر"، "روزی که می‌آید" و... را کارگردانی کرده است. "بوفالو" اولین فیلم سینمایی این کارگردان جوان است.

کد مطلب 1268724

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