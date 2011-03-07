"آی- پد 2" تا پایان سال 2012 شماره یک بازار تبلتها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آی- پد" در سال 2010 تقریبا تمام بازار تبلتها را در اختیار داشت. اکنون نتایح تحقیقات موسسه "جی. پی. مورگان" نشان می دهد که "آی- پد 2" در سال 2011 می تواند 60.8 درصد از این بازار را در اختیار بگیرد و در سال 2012 اپل با این محصول خود موفق می شود 60.5 درصد از بازار تبلتها را زیر سلطه بگیرد.

به این ترتیب "آی- پد 2" که به عنوان "تبلت سال" معرفی شده است در سال 2012 همچنان به فروش خود ادامه می دهد.

پیش بینی های تحلیگران "مورگان" نشان می دهد که تبلتها 32.1 درصد از بازار نوت بوکها و نت بوکها را در سال 2011 به خود اختصاص خواهند داد.

این لوح- رایانه ها که مفهوم جدیدی از ارتباطات رایانه ای بی سیم را ارائه کرده اند در سال گذشته 18.9 درصد از بازار را در دست داشتند و سبب رونق این بازار شدند.

برپایه این تحلیلها، در سال 2012 تبلتها می توانند به 35.1 درصد از بازار با یک گردش مالی 35 میلیارد دلار برسند و "آی- پد 2" در راس این بازار نوظهور قرار خواهد گرفت.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین تحلیلهای موسسه گارتنر نیز نشان می دهد که 54.8 میلیون تبلت در سال 2011 فروخته خواهند شد که بخش مهمی از این فروش متعلق به "آی- پد 2" خواهد بود.

گارتنر خاطرنشان می کند که در سال 2010 اپل 85 درصد از تبلتهای فروخته شده در این بازار را تولید کرد.