صدور چاي تنها از شش گمرك كشور مجاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دفتر صادرات گمرك در اين بخشنامه با اشاره به بخشنامه شماره 167486/ 747/ 582/ 71/ 225 مورخ 30/ 6/ 83 نوشته است: منظور از تنظيم دستورالعمل فوق كنترل دقيق تر كيفيت محصولات چاي صادراتي بوده است، لذا در راستاي متمركز كردن امر جهت اعمال كنترل هاي مورد لزوم به منظور حفظ ورونق بازارهاي هدف تا اطلاع ثانوي صدور چاي تنها از گمركات غرب تهران، مشهد، شهيد باهنر بندرعباس، نوشهر، بندرانزلي و سهلان مجاز بوده و لزوم ارايه فاكتور خريد از منابع دولتي( مندرج در بخشنامه صدرالاشاره) با توجه به مشكلاتي كه گزارش شده، ملغي مي شود.

در اين بخشنامه تاكيد شده است: گمركات كشور لازم است ضمن الصاق نمونه كالا به اظهارنامه صادراتي مربوطه، ارزيابي دقيق از كالا به عمل آمده تا احيانا ضايعات چاي تحت عنوان چاي اظهار نشده و نيزوزن دقيق كالا مشخص شود.

دفتر صادرات گمرك در پايان اين بخشنامه نيز متذكر شده است: درمواردي كه كيفيت چاي اظهار شده جهت صدور مورد تريد باشد مي توان از نظرات كارشناسان سازمان چاي بهره گرفت.