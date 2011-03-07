تخصص عامل ایجاد ارزشهای فردی است

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: از آنجا که فلسفه به موضوعات انتزاعی میپردازد و سطح انتزاعی بودن مسائل و موضوعات مطرح و مورد بررسی در آن بالا است، ارتباط میان آنچه فیلسوفان مطالعه میکنند و مسائل زندگی نکته دقیق و ظریفی است.
وی تصریح کرد: در برخی از شاخههای فلسفه این انتزاع بیشتر است و به همین ترتیب چگونگی ارتباط با مسائل عینی زندگی پیچیدهتر. برای نمونه فیلسوفانی که روی حوزههای ریاضی و منطق کار میکنند با موضوعات انتزاعی بیشتری سروکار دارند.
مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" در ادامه تأکید کرد: حوزه تخصصی من فلسفه حقوق است که تأثیر محدودی بر زندگی غیر فلسفی من دارد. برخی از آثار و مطالعات من که در ارتباط با فلسفه اخلاق و فلسفه هستند تأثیر بیشتر و بنیادیتری بر زندگی شخصیام دارند.
وی تصریح کرد: بر اساس حوزه مطالعاتی و تأثیری که از آن گرفتهام به آزادی بیان اعتقاد راسخ دارم. این اعتقاد نتیجه مطالعه بر روی آثار اندیشمندانی چون جان لاک، جان میلتون، جان استورات میل و اچ.ال.هارت است.
مؤلف "رئالیسم اخلاقی به مثابه دکترینی اخلاقی" در پایان یادآور شد: بر این اساس برخی حوزههای مطالعاتی نه تنها زندگی را تحت تأثیر خود قرار میدهند بلکه اصول و مبانی فکری انسان را انسجام میبخشند و به عنوان یک ارزش برایش مطرح میکنند.
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