بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی امور بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسلام پناه صبح یکشنبه در چهل و دومین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در آذربایجان شرقی گفت: امروزه هدف از انجام سفرهای استانی در قالب ستاد تسهیل به این خاطر انجام می یابد که مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی را از نزدیک لمس کنیم و در جهت رفع آنها تلاش نماییم.
وی ادامه داد: سفر دوم ستاد تسهیل به استان آذربایجان شرقی مشابه سفر اول است و تنها تفاوتش بحث و بررسی مصوبات سفر قبلی بود که شگر خدا در این خصوص نیز استان آذربایجان شرقی اقدامات خوبی انجام داده است.
وی افزود: این مصوبات در حال طی کردن مراحل مختلف رسیدگی هستند ولی میتوان گفت حجم بالایی از این مصوبات به مرحله اجرایی درآمده است.
اسلام پناه افزود: بیشترین مسائلی که واحدهای صنعتی و معدنی در استان آذربایجان شرقی در ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی مطرح می کنند مربوط به امور بانکی می باشد.
مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل، درباره نقش بانکهای عامل در این کارگروه اظهارکرد: از این تعداد مصوبه بانک صنعت و معدن بیشترین تعداد به خود اختصاص داد و به دنبال آن بانک ملی در ردیف بعدی قرار گرفته است.
اسلام پناه یادآور شد: این تقاضاها در قالب موضوعات مختلف شامل تسهیل و دریافت وام، سرمایه درگردش و ثابت، تسهیلات افزایش تولید و ظرفیتها، طرح توسعه و ... بوده است.
وی ، این تعداد تقاضا را نشانگر حسن اطمینان صنعتگران و تولیدکنندگان به ستاد، ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با تخصیص منابع مالی و اعتباری لازم، بتوان شاهد توسعه روز افزون بخش صنعت ومعدن در تمام نقاط کشور بود.
مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل دربخش پایانی سخنان خود به استقبال واحدهای صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی برای شرکت در جلسات ستاد اشاره کرد و افزود:مسئولان این ستاد با تمام توان خود در جهت حل موضوعات مختلف صنعتگران تلاش میکنند به طوری که برای تشکیل هر هفته ای این جلسات بیش از 500 نفر ساعت فعالیت کارشناسی صورت میگیرد که این امر نشان از اهمیت ویژه به این موضوع میشود.
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