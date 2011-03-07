بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی امور بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسلام پناه صبح یکشنبه در چهل و دومین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در آذربایجان شرقی گفت: امروزه هدف از انجام سفرهای استانی در قالب ستاد تسهیل به این خاطر انجام می یابد که مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی را از نزدیک لمس کنیم و در جهت رفع آنها تلاش نماییم.

وی ادامه داد: سفر دوم ستاد تسهیل به استان آذربایجان شرقی مشابه سفر اول است و تنها تفاوتش بحث و بررسی مصوبات سفر قبلی بود که شگر خدا در این خصوص نیز استان آذربایجان شرقی اقدامات خوبی انجام داده است.

وی افزود: این مصوبات در حال طی کردن مراحل مختلف رسیدگی هستند ولی می‌توان گفت حجم بالایی از این مصوبات به مرحله اجرایی درآمده است .

اسلام پناه افزود: بیشترین مسائلی که واحدهای صنعتی و معدنی در استان آذربایجان شرقی در ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی مطرح می کنند مربوط به امور بانکی می باشد .

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل، درباره نقش بانکهای عامل در این کارگروه اظهارکرد: از این تعداد مصوبه بانک صنعت و معدن بیشترین تعداد به خود اختصاص داد و به دنبال آن بانک ملی در ردیف بعدی قرار گرفته است .

اسلام پناه یادآور شد: این تقاضاها در قالب موضوعات مختلف شامل تسهیل و دریافت وام، سرمایه درگردش و ثابت، تسهیلات افزایش تولید و ظرفیتها، طرح توسعه و ... بوده است .

وی ، این تعداد تقاضا را نشانگر حسن اطمینان صنعتگران و تولیدکنندگان به ستاد، ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با تخصیص منابع مالی و اعتباری لازم، بتوان شاهد توسعه روز افزون بخش صنعت ومعدن در تمام نقاط کشور بود .