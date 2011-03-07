تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان به 18 تیم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد شروین اسبقیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در دوره بیست و پنجم و بیست و چهارم تعداد تیم های شرکت کننده در رقابتها را 16 تیم به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اعلام کرده بودیم که برای دوره بیست و ششم علاوه بر افزایش 10 هزار دلاری جوایز تور و از 50 به 60 هزار دلار پذیرش تعداد تیم ها را به 18 تیم افزایش و اعلام کرده ایم.

رئیس ستاد برگزاری بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان ادامه داد: تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان قدیمی ترین تور آسیا و رویداد مهم منطقه بشمار می رود و با تمعیدات لازم این تور به سطح های بالاتر خواهیم رساند و در این راه مشکلات و موانع را با همکاری و مساعدت مسئولین برطرف می کنیم.

وی در تشریح مسیرهای این تور گفت: 26 دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در شش مرحله در مسیر تبریز، تبریز به ارومیه، ارومیه به شبستر، تبریز به مشکین شهر، اردبیل به سرعین و مرحله ششم در مسیر سراب به تبریز برگزار خواهد شد.

اسبقیان اظهار داشت: 55 دعوتنامه برای تیم های پروکنتینال، کنتینال و ملی برای حضور در بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان ارسال شد.

به گفته اسبقیان، فردریک چان از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برای نظارت بر بیست ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان معرفی شده که از 13 تا 18 می سال 2011 برابر با 23 تا 28 اردیبهشت سال 1390 میهمان تبریز و آذربایجان شرقی خواهد بود.

در تقویم تورهای برگزاری در سال 2011 در آسیا ، 27 تور دوچرخه سواری بین المللی در رده های 2.1 و 2.2و 1.2 جای دارد که تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با 26 سال قدمت برگزاری مداوم و منظم در رده 2.2 قرار داد و این رده تور بالاترین رده در بین تورهای آماتوری دنیا است.