به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعر جوان در ادامه فعالیت انتشاراتی خود تا پایان سالجاری 22 عنوان کتاب منتشر خواهد کرد که از این تعداد 12 عنوان آن آثار جدید و 10 عنوان آن تجدید چاپی خواهد بود.

مجموعه شعرهایی که به زودی تجدید چاپ می‌شوند از کتاب‌هایی هستند که در آغاز سالجاری منتشر شده‌اند و چاپ دوم آنها در فاصله کمتر از یک سال منتشر می‌شود.

"آتش نوشته‌های مداد شمعی" از راهله معماریان، "افلاطونی که هندسه نمی‌دانست" سروده ابوالقاسم تقوایی، "بی‌حواس‌ترین زن دنیا" از منیره حسینی،"پروانه‌های کولی" از سروده‌های امیر اکبرزاده، "پیراهن تو پرچم کدام جمهوری است" از رسول پیره، "دل داده‌ام به تاریکی" سروده هادی خورشاهیان برخی از عناوین کتاب‌هایی است که چاپ نخست آنها به زودی منتشر خواهد شد.

از دیگر کتاب‌هایی که دفتر شعر جوان تا پایان سال چاپ نخست آنها را به بازار عرضه خواهد کرد "سایه سر به هوا" از مهرداد جهانگیری، "کروکی بهشت" سروده فرزاد آبادی،"هم‌سایه‌های مشکوک" از حافظ عظیمی و "من بیشتر انار اتفاق می‌افتم" سروده طیبه نیکو است.

این دفتر همچنین شماره‌های سوم و چهارم "کتاب سال شعر جوان" را که توسط ریحان ریحانی گردآوری شده در دست چاپ دارد.

دفتر شعر جوان 10 عنوان کتاب که در ابتدای سال 88 چاپ‌های مختلفی از آنها را منتشر کرده بود نیز تجدید چاپ می‌کند.

چاپ پنجم "پرنده‌ پنهان" از گروس عبدالملکیان، چاپ چهارم مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی و چاپ دوم کتاب‌های "جمعه، خیابان ولیعصر" سروده آرش شفاعی،"صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر" سروده لیلا کردبچه، "قزل آلای خال قرمز" از مجید سعدآبادی، "گوشه‌ای در اصفهان" سروده جواد زهتاب، "منهای جمع" از سید مهدی موسوی و "نام دیگر نیامدن" از محمدرضا رستم‌پور نیز تا پایان سال منتشر خواهد شد.