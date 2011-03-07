خودداری پلیس از برخورد فیزیکی به معنای ناتوان بودن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی عصار صبح دوشنبه در حاشیه رزمایش یکصد هزار نفری دفاع شخصی گفت: این رزمایش با سه هدف امروز در سراسر کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: پیام اول این رزمایش برای هنجارشکنان بود تا بدانند که نیروهای پلیس از لحاظ بعد فیزیک و جسمانی آمادگی کامل را برای برخورد با آنها دارد و پیام دوم نیز برای مردم بود که آنها بدانند که پلیس همواره مقتدر و هوشیار است.

معاون تربیت آموزش نیروی انتظامی افزود: اگر پلیس در برخی از نقاط با مجرمان و متهمان برخورد فیزیکی نمی‌کند این به معنای ناتوان بودن پلیس نیست بلکه بر حسب تدبیر از این کار خودداری می‌کند.

وی تصریح کرد: پلیس ایران آمادگی کامل را دارد که در هر حادثه و جرمی از اسلحه استفاده کند اما کمترین استفاده را از سلاح کرده و اقدام به تیراندازی می‌کند تا صحنه را به شکل آرام کنترل و مشکلات را حل کند.

سردار عصار اضافه کرد: آمادگی پلیس از لحاظ توان فیزیکی و جسمی تنها مختص چند نفر نیست بلکه حجم وسیعی از نیروهای پلیس از لحاظ آمادگی جسمانی برخورد با مجرمان را دارند .

وی با اشاره به نمره تیراندازی پلیس گفت: هنجارشکنان در هر نقطه‌ای از جامعه هستند و اقدام به درگیری و برهم زدن امنیت می‌کنند بر همین اساس کار پلیس در این زمینه بسیار سخت می‌شود زیرا باید این افراد را در میان انبوهی از مردم کنترل کنند.

معاون تربیت آموزش نیروی انتظامی افزود: زمانی که یک مجرم در میان گروهی از مردم به ارتکاب جرم می‌پردازد و فرار می‌کند پلیس باید در میان مردم وی را دنبال کرده و در صورت نیاز تیراندازی کند و مواظب باشد تا به مردم آسیبی نرساند.

وی تصریح کرد: ‌در حال حاضر نمره تیراندازی پلیس نمره قابل قبولی است اما باید بیش از این توسعه یابد.

سردار عصار گفت: همواره سعی کردیم تا از تیراندازی به عنوان ابزاری برای دستگیری مجرمان استفاده نکنیم و افراد را براساس آمادگی‌های جسمانی دستگیر کنیم.