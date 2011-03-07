معلمان نقش مهمی در فرهنگسازی جامعه بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اصغر صالح‌زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه به وظایف و اختیارات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بیان داشت: این اداره در راستای ماموریت ذاتی و اهداف غایی خود مبنی بر ترویج فرهنگ استاندارد، در قالب یک تفاهـمنامه با سازمان آموزش و پرورش اسـتان، اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی برای معلمان و مدیران مدارس شهرستان های اصفهان در سطوح مختلف کرده است.

وی ادامه داد: آگاه سـازی مصــرف کنندگان از حقوق خود در قبال محصـولات و کالاهای مخـتـلف و ضرورت آشنایی با مقوله اسـتاندارد لازم و ضروری است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه برای آموزش باید از سنین پایین آغاز به کار کرد تا تاثیر فراوان داشته باشد، اظهار داشت: بهـترین راه آمـوزشهای زیربنـایی و انتقـال مفاهیم ریشه‌ای و عمیـقی همچـون فرهنگ اســتاندارد، آموزش افرادی است که نقش تربیت فرزندان و آینده‌سازان این مرز و بوم را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر بالغ بر سه هزار نفر از معلمان و مسـئولان مـدارس شهـرستانهای برخــوار، زرین شهر، خمینی شهر، شـاهین شهر و مبـارکه در این سـمینارهای آموزشی شرکت داشته‌اند

صالح‌زاده اضافه کرد: این افراد در ضمن آشنایی با الگوهای استاندارد مصرف و نقش استاندارد در هدفمندسازی یارانه‌ها، نسـبت به آموزش دانش‌آموزان نیز توجیه شده‌اند.

وی افزود: نواحی پنجگانه شهرستان اصفهان نیز تا پایان امسال تحت پوشش این سمینارهای آموزشی قرار می‌گیرند.