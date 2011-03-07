دستگاههای "اتو کلاو" بهترین روش برای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی است

مقصود جعفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج زباله ها را به دو نوع خاص تقسیم بندی کرده و اظهار داشت: عمدتا هنگامی که اسم زباله یا پسماند مطرح می شود؛ اصطلاح علمی آن مواد زائد جامدی است که دارای مواد غذایی و رطوبت مناسب برای رشد انواع جوندگان، حشرات، میکروبها و قارچ هاست که به همین دلیل خطرناک است؛ مدنظر می باشد و اگر مایع باشد فاضلاب است.

وی در خصوص زباله های بیمارستانی پتانسیل آلودگی و بار آلودگی به میزان قابل توجهی بالاست و از این نظر حائز اهمیت است.

پسماندهای تیز و برنده و عفونی نیازمند مدیریت هستند

وی در ادامه به جدول طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه اشاره و تاکید می کند: در این تقسیم بندی از پسماندهای پزشکی ویژه؛ پسماندهای عفونی که شامل پسماندهای مظنون به داشتن عوامل زنده بیماری زا مانند محیطهای کشت میکروبی آزمایشگاه، پسماندهای ناشی از جداسازی بیماران عفونی، بافتها، مواد یا تجهیزاتی که با فرد مبتلا به بیماری عفونی تماس داشته اند و مواد دفع شده از این بیماران می باشد، را شامل می شود. دوم پسماندهای آسیب شناسی است که شامل پسماندهای جداسازی از بیماران عفونی است که شامل بافتها و آبگونه های انسانی و تکه هایی باقیمانده از بدن انسان و خون را شامل می شود.

وی در ادامه تصریح می کند: دسته دیگر از این طبقه بندی ها پسماندهای تیز و برنده را شامل می شود که عموما شامل تزریق، چاقو، تیغ و شیشه های شکسته است.

جعفری نیا در ادامه به پسماندهای دارویی خطرناک مانند داروهای تاریخ مصرف گذشته که در صورت آزاد شدنشان در محیط به لحاظ اهمیتی که دارند برای محیط و انسان مضر است اشاره و در ادامه به پسماندهای ژنوتوکسیک (پسماندهای دارای موادی با خصوصیات سمی برای ژن ها و داروهایی که برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرند).

وی همچنین پسماندهای شیمیایی خطرناک که شامل مواد شیمیایی و داروهای ثبوت و ظهور فیلم، پسماندهای دارای فلزات سنگین مانند باتری ها و ظرفهای تحت فشار مانند سیلندرهای گازها، کارتریج گاز و قوطی افشان و در نهایت پسماندهای پرتوساز که پسماندهای محتوی مواد رادیو اکتیو است اشاره کرد.

جعفری افزود: این پسماندها را در تقسیم بندی پسماندهای پزشکی ویژه قرارداد و اظهار داشت: در خصوص پسماندهای پرتوساز این نکته حائز اهمیت است که اینگونه پسماندها به طور کامل توسط سازمان انرژی اتمی مدیریت می شود و فرآیندش نیز برعهده سازمان انرژی اتمی کشور است، اما آنچه حائز اهمیت است و نیاز به مدیریت دارد پسماندهای تیز و برنده و عفونی است.

رئیس بهداشت محیط کرج در خصوص نحوه جمع آوری، حمل و دفع زباله های عفونی بیمارستانها و مراکز بهداشتی در کرج گفت: طبق تقسیم بندی پسماندهای پزشکی ویژه عمدتا زباله های بیمارستانی به پسماندهای ناشی از مراقبتهای پزشکی و یا پسماندهای حاوی مواد عفونی- شیمیایی که خارج کردن آن عمدتا به صورت عمومی ممنوع است و در شرایط خاص جمع آوری – نگهداری و انتقال می یابند تقسیم می شوند که بی خطر سازی آن نیز در شرایط خاصی صورت می پذیرد؛ همچنین اندام ها و اعضای قطع شده یا جنین مرده و... بر طبق ضوابط خاص به گورستان مرکزی شهرستان منتقل و دفن می شود.