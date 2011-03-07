۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

پل کابلی دسترسی غربی برج میلاد سال آینده به بهره برداری می رسد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: پل کابلی دسترسی غربی به مجموعه برج میلاد که پلی تک پایه با 114 متر طول است و 94 متر آن با بهره‌گیری از 8 رشته کابل دوتایی در قسمت شرقی پیلون و 5 رشته کابل در قسمت غربی آن به صورت معلق احداث می شود سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: در طرح جامع برج میلاد، دسترسی از 4 بزرگراه پیرامونی برج به این مجموعه پیش بینی شده است که با احداث این پل این مجموعه دسترسی ها تکمیل می شود.

وی افزود: بزرگراه های شهید چمران ، شهید حکیم و شهید همت در شرق مجموعه برج قرار دارند و بزرگراه های شهید شیخ فضل ا.. و شهید همت نیز در غرب مجموعه برج میلاد واقع شده اند که با احداث این پل کابلی ، دسترسی غربی برج میلاد تامین خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه طراحی این پل به صورت هماهنگ با سازه برج میلاد انجام شده است ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم اکنون به 70 درصد رسیده و عرشه پل در حال تکمیل است.

بر اساس این گزارش، این پل تک پایه 114 متر طول دارد و 94 متر از آن با بهره‌گیری از 8 رشته کابل دوتایی در قسمت شرقی پیلون و 5 رشته کابل در قسمت غربی آن به صورت معلق احداث خواهد شد.

همچنین ظرفیت ترافیکی این پل به صورت 2 خط عبوری برای رفت و 2 خط عبوری برای برگشت است و علاوه بر پیش بینی یک نیم خط عبوری در هر طرف به منظور توقف اضطراری، پیاده‌رویی با عرض چهار متر در رفیوژ میانی آن در نظر گرفته شده است.

