پل کابلی دسترسی غربی برج میلاد سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: در طرح جامع برج میلاد، دسترسی از 4 بزرگراه پیرامونی برج به این مجموعه پیش بینی شده است که با احداث این پل این مجموعه دسترسی ها تکمیل می شود.

وی افزود: بزرگراه های شهید چمران ، شهید حکیم و شهید همت در شرق مجموعه برج قرار دارند و بزرگراه های شهید شیخ فضل ا.. و شهید همت نیز در غرب مجموعه برج میلاد واقع شده اند که با احداث این پل کابلی ، دسترسی غربی برج میلاد تامین خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه طراحی این پل به صورت هماهنگ با سازه برج میلاد انجام شده است ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم اکنون به 70 درصد رسیده و عرشه پل در حال تکمیل است.

بر اساس این گزارش، این پل تک پایه 114 متر طول دارد و 94 متر از آن با بهره‌گیری از 8 رشته کابل دوتایی در قسمت شرقی پیلون و 5 رشته کابل در قسمت غربی آن به صورت معلق احداث خواهد شد.

همچنین ظرفیت ترافیکی این پل به صورت 2 خط عبوری برای رفت و 2 خط عبوری برای برگشت است و علاوه بر پیش بینی یک نیم خط عبوری در هر طرف به منظور توقف اضطراری، پیاده‌رویی با عرض چهار متر در رفیوژ میانی آن در نظر گرفته شده است.