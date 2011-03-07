رشته های غیرمهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد فتحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در سالهای آتی 100 درصد رشته هایی که در مراکز دانشگاههای علمی کاربردی ارائه می شود رشته های مهارتی خواهد شد که در حال حاضر رشته های مهارتی در حدود 80 درصد است.

وی افزود: در حال حاضر استفاده و مطالعه رشته های مهارتی به طور متوسط بین 25 الی 30 درصد، در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان، ژاپن و استرالیا 70 درصد و در کشور ما در حدود 13 درصد است که باید این فاصله را کم کنیم.

فتحی تصریح کرد: با ایجاد نظام ملی مهارتی و آموزش مهارتی در کشور در صددیم در آینده نزدیک با کم کردن این فاصله به نرم جهانی برسیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان قزوین یادآور شد: دانشجویان یا خانواده های آنها فقط محدود به انتخاب رشته های خاصی مثل حقوق و حسابداری شده اند که موجب بروز مشکلاتی در جامعه از جمله بیکاری شده است که باید در این زمینه اقدامی جدی و عملی شود.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه آموزشهای مهارتی هماهنگ با نیاز بازار کار است که ارائه آموزش برای ایجاد اشتغال معتبر، شغل محوری، نگاه به بازار کار و توسعه رفاه اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.



فتحی گفت: در سال 90 یکی از مهمترین مسائل اشتغال و مهارت خواهد بود و مراکز مهارتی همگام با این طرح اثرگذار و عملیاتی وارد کار می شوند لذا باید از ظرفیت بخش خصوص و دولتی برای تحقق این موضوع استفاده کنیم.

وی در خصوص پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ناپیوسته هم اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین با شهریه های متعارف و کم در رشته های متنوع فعالیت می کند و ثبت نام برای پذیرش دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی، علمی کاربردی از 17 الی 22 اسفند ماه سال جاری آغاز می شود.

این مسئول افزود: ثبت نام دانشجویان در رشته های بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی، توزیع و مصرف آب کشاورزی، تولید دانه های روغنی، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار، مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو، مهندسی تکنولوژی کنترل، ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی، حسابداری گرایش مالی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ومهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.

فتحی یادآور شد: دانشجویان پذیرش شده در مراکز علوم و فنون قزوین، نیرو محرکه، جهاد کشاورزی الموت، مهرام و خانه کارگر مشغول تحصیل خواهند شد.

وی همچنین افزود: با امضای تفاهم نامه بین این دانشگاه و سپاه استان سربازان وظیفه در حین خدمت در سپاه استان می توانند در دورشته مروج سیاسی و سخت افزار کامپیوتر در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل شوند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین تحت نظارت علوم تحقیقات با 13 مرکز فعال و 107 کد رشته با حدود 12 هزار نفر دانشجو فعالیت می کند.